Düzce Belediyesi 365 Gün Sıcak Yemek Hizmetiyle İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Sosyal belediyecilik anlayışıyla kesintisiz destek

Düzce Belediyesi, 365 gün boyunca sürdürdüğü sıcak yemek hizmetiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediye, kışın zorlu koşullarında bile destekten vazgeçmiyor ve yardımı doğrudan hanelere ulaştırıyor.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulamada, her gün günde iki öğün olarak hazırlanan toplam 350 adet sıcak yemek, porsiyonlara ayrılarak kapı kapı dolaşan ekipler aracılığıyla teslim ediliyor. Yemek dağıtımı süreçleri titizlikle planlanıyor ve ihtiyaç sahiplerine hızlı şekilde ulaştırılıyor.

Hizmet, özellikle yaşlı, engelli ve kendi yemeğini hazırlamakta güçlük çeken vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Soğuk kış günlerinde sunulan sıcak yemekler, hem bedenleri hem de gönülleri ısıtıyor; belediyenin sosyal yardım anlayışının somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Belediye yetkilileri, vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik vermeye devam edeceklerini vurguluyor ve hizmetin sürekliliğinin sağlanacağına dair taahhütte bulunuyor.

