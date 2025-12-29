DOLAR
Düzce Belediyesi'nden Karla Mücadele Ekiplerine Sıcak Çay ve Kek İkramı

Düzce Belediyesi, yoğun kar yağışında görev yapan kar ekiplerine Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla sıcak çay ve kek ikramında bulunarak ekiplerin moralini yükseltti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 18:57
Yoğun kar yağışı altında ekiplere moral desteği

Hafta sonundan itibaren Düzce’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla mücadele eden Düzce Belediyesi kar timlerine sıcak çay ve kek ikramında bulundu.

Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ikram, soğuk ve zorlu şartlarda görev yapan ekiplere kısa bir mola imkânı sundu. Belediye yetkilileri, çalışmaları aralıksız sürdüren ekiplerin ihtiyaç duyduğu her türlü desteğin sağlandığını belirtti.

Belediyenin açıklamasına göre amaç, ulaşımın kesintiye uğramaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yürütülen kar küreme ve yol açma çalışmalarının kesintisiz devam etmesi. Ekipler, sunulan ikram sayesinde hem içlerini ısıttı hem de motivasyonlarını tazeleyerek çalışmalarına hızlı bir şekilde geri döndü.

İkramın, karla mücadele sürecinde çalışan personelin moral ve performansına olumlu katkı sağladığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

