Düzce Belediyesi'nden Karla Mücadele Ekiplerine Sıcak Çay ve Kek İkramı

Düzce Belediyesi'nden karla mücadele ekiplerine sıcak çay ve kek ikramı

Yoğun kar yağışı altında ekiplere moral desteği

Hafta sonundan itibaren Düzce’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla mücadele eden Düzce Belediyesi kar timlerine sıcak çay ve kek ikramında bulundu.

Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ikram, soğuk ve zorlu şartlarda görev yapan ekiplere kısa bir mola imkânı sundu. Belediye yetkilileri, çalışmaları aralıksız sürdüren ekiplerin ihtiyaç duyduğu her türlü desteğin sağlandığını belirtti.

Belediyenin açıklamasına göre amaç, ulaşımın kesintiye uğramaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yürütülen kar küreme ve yol açma çalışmalarının kesintisiz devam etmesi. Ekipler, sunulan ikram sayesinde hem içlerini ısıttı hem de motivasyonlarını tazeleyerek çalışmalarına hızlı bir şekilde geri döndü.

İkramın, karla mücadele sürecinde çalışan personelin moral ve performansına olumlu katkı sağladığı bildirildi.

