Siirt'te Karla Mücadele: 200 Araç, 600 Personel 7/24 Görevde

Siirt’te 200 araç ve 600 personelden oluşan ekip, Kriz Koordinasyon Merkezi'nde alınan tedbirlerle ulaşımı 7/24 güvenli kılmak için teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 18:02
Siirt il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kriz Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Karla Mücadele Koordinasyon toplantısı, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Karla Mücadele Çalışmaları

Karla mücadele kapsamında 200 araç ve 600 personelden oluşan ekipler, ulaşımın güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Kar yağışının devam etme ihtimaline karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde sahada çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

Toplantıda Ele Alınanlar

Toplantıda il genelinde alınan mevcut tedbirler ve sahada yürütülen çalışmalar değerlendirildi, ihtiyaç duyulan ilave önlemler ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Katılımcılar

GAMER’de gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ile emniyet, jandarma, belediye, İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD, sağlık ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

