Muş'ta Yoğun Kar: Okullar 29 Aralık 2025 Pazartesi Tatil Edildi

Muş'ta eğitime kar molası

Muş Valiliği'nden 29 Aralık 2025 duyurusu

Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskinin devam etmesi nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, önceki gün başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanma riskinin sürdüğü ve elverişsiz hava şartlarının yarın da devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

