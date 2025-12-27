DOLAR
Palandöken'de Yoğun Kar Yağışı: Kartpostallık Görüntüler

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı bir metreyi aştı. Yoğun kar yağışı yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor; oteller yılbaşı öncesi yüksek doluluk yaşıyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 17:34
Turizmciler Yılbaşı Öncesi Sevinçli

Yaklaşan yılbaşı öncesi yaşanan yoğun kar yağışı en çok Palandöken Kayak Merkezi'ndeki turizmcileri sevindirdi.

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde yağan kar ile birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı en fazla kayak merkezinde hizmet veren turizm işletmelerini memnun etti.

Yılbaşı tatili öncesi otellerin doluluk oranının yüksek olduğunu ifade eden işletmeciler, Palandöken'i tercih eden kayak severlerin kayağın keyfini doyasıya yaşayabileceğini belirttiler.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

