Palandöken'de Yoğun Kar Yağışı: Kartpostallık Görüntüler

Palandöken'de Yoğun Kar Yağışı ve Kartpostallık Görüntüler

Turizmciler Yılbaşı Öncesi Sevinçli

Yaklaşan yılbaşı öncesi yaşanan yoğun kar yağışı en çok Palandöken Kayak Merkezi'ndeki turizmcileri sevindirdi.

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde yağan kar ile birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı en fazla kayak merkezinde hizmet veren turizm işletmelerini memnun etti.

Yılbaşı tatili öncesi otellerin doluluk oranının yüksek olduğunu ifade eden işletmeciler, Palandöken'i tercih eden kayak severlerin kayağın keyfini doyasıya yaşayabileceğini belirttiler.

Palandöken’de görsel şölen