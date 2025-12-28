Kütahya Huzurevine Anlamlı Ziyaret: KSBÜ ve TOBB Kadın Girişimcilerden Dayanışma

Kütahya Huzurevine Anlamlı Ziyaret

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde, toplumsal dayanışmayı ve nesiller arası bağı güçlendirmek amacıyla Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Amaç

Ziyarete, TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sema Güral Sürmeli ile kurul üyeleri Aynur Laçin Gürcü, Prof. Dr. Sultan Güçlü, Gülnur Saraç Beşe, Ayşe Sülün Ziypak, Müjgan Tamel ve KUTSO Girişimcilik Ofisi Sorumlusu Tuğba Katırcı katıldı. Ziyaretin hedefi, gönüllülük bilincini yaygınlaştırmak ve kuşaklar arası iletişimi güçlendirmekti.

Etkinlik Detayları

Etkinlik kapsamında, Prof. Dr. Sultan Güçlü tarafından yürütülen Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamındaki KSBÜ Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri aktif rol aldı. Öğrenciler, huzurevi sakinleriyle birebir etkileşim kurarak sosyal sorumluluk temelli uygulamalı deneyim edindi.

Programda; eğlenceli grup oyunları ve ritim temelli çalışmalar gerçekleştirildi. Ritim çalışmalarına Öğr. Grv. Mehmet Sevim eşlik etti. Bu uygulamalar kuşaklar arası etkileşimi destekleyerek hem huzurevi sakinlerine moral verdi hem de gençlerin gönüllülük ve toplumsal duyarlılık becerilerinin gelişmesine katkı sağladı.

Etkinlik, huzurevi sakinlerinin yüzlerinde tebessüm oluştururken, toplumda dayanışma ve nesiller arası köprülerin güçlenmesine önemli bir örnek teşkil etti.

