Bolu'da Ambulansın Karla İmtihanı Kamerada

Bolu'da 3 gündür devam eden yoğun kar yağışında, İzzet Baysal Caddesi'nde 112 Acil Sağlık ambulansının ilerlemekte zorlandığı anlar kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 20:01
İzzet Baysal Caddesi'nde 112 Acil Sağlık ambulansı karla mücadele etti

Bolu merkezinde 3 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, şehir yaşamını olumsuz etkiliyor. Karla kaplı yollar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, kent merkezinde kar kalınlığı 50 santimetre olarak ölçüldü.

Akşam saatlerinde kentin en işlek noktalarından biri olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde seyir halinde olan 112 Acil Sağlık ambulansı, kaygan ve karla kaplı zemin nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Araç, lastiklerinin sürekli patinaj yapması sonucu bulunduğu noktadan çıkmakta zorlandı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, ambulans sürücüsünün aracı hareket ettirebilmek için uyguladığı geri manevra dikkat çekti. Yapılan ani manevra ile araç ivme kazanarak karlı zeminden güçlükle çıkarak yoluna devam etti. Görüntüler, kent merkezindeki zorlu ulaşım koşullarını bir kez daha gözler önüne serdi.

