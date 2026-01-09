Düzce'de 2025: 70 bin 300 Ton Evsel Atık Toplandı

Düzce'de 2025: 70 bin 300 ton atık toplandı

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca kent genelinde yürüttüğü düzenli temizlik ve atık yönetimi çalışmalarıyla temiz bir şehir hedefine katkı sundu. Müdürlük, 1 Ocak ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan faaliyetleri raporlayarak kamuoyuyla paylaştı.

Genel rapor ve saha çalışmaları

Müdürlük; 63 mahallede kentsel temizlik, evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınması ile tadilat atıklarının kaldırılması gibi sorumluluklarını yerine getirerek, toplam 70 bin 300 ton atığın toplanması ve bertaraf edilmesini sağladı. Günlük programlar doğrultusunda şehir merkezi ve ana arterler vardiya sistemiyle düzenli olarak yıkanıp dezenfekte edildi.

Pazaryerleri, parklar ve kamusal alan temizliği

Merkez mahallelerdeki pazaryerlerinin temizliği haftanın 7 günü sürdürüldü. Esnaf tezgahlarının toplanmasının ardından 4 kişilik pazaryeri ekibi alanı el ile süpürdü, tazyikli su ile yıkadı ve vakumlu yol süpürme araçları ile süpürerek kullanım için hazır hale getirdi. Bu kapsamda yalnızca pazaryerlerinde haftalık ortalama 58 bin metrekare alan yıkandı.

Tüm mahallelerdeki çocuk parkları haftalık olarak temizlendi. Millet Bahçesi ve Melen Park gündüz ve gece vardiyalarında düzenli temizlik ekipleriyle korunurken, 23 Nisan Parkı, Kent Park, 15 Temmuz Parkı ve Nikah Salonu Engelsiz Yaşam Parkı gibi büyük parklarda sürekli personel bulunduruldu. Ayrıca D-100 Karayolu, D-655 Akçakoca Yolu ve Kuzey Çevre Yolu üzerindeki üst geçitlerin temizliği periyodik olarak gerçekleştirildi.

Camiler, konteynerler ve vatandaş talepleri

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla şehir merkezindeki camilerin temizliğine önem verildi; 63 mahalledeki 310 cami için dördüncü tur temizlik çalışmaları başlatıldı. Müdürlük, konteyner tamir ve bakımlarını aksatmayarak, 153 Beyaz Masa ve müdürlüğe gelen konteyner taleplerini değerlendirdi. Yapılan keşiflerin ardından, yıpranan konteynerlerin yerine 432 adet galvaniz çöp konteyneri yerleştirildi; mevcut 560 konteynerın tamiratı yapılarak kullanımda tutuldu.

Dereler ve hafriyat yönetimi

Müdürlük, yaz aylarında artan koku ve yosun oluşumu ile mevsimsel yağışların neden olduğu birikintilerin temizlenmesi kapsamında derelerle ilgili çalışmaları 2025'te de sürdürdü. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının denetimi ve yönetimi için kurulan hafriyat yönetim birimi, bu atıkların kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi süreçlerini yönetti. Bu çerçevede 848 bin ton hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı bertaraf edilirken, toplam 459 ruhsatlı inşaat kazısı denetlendi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 2025 raporu, Düzce genelinde düzenli temizlik, atık yönetimi ve altyapı bakım çalışmalarının kapsamını ve sonuçlarını ortaya koydu.

