Düzce'de 2026 Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Toplantısı

Düzce'de 2026 yılı Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Toplantısı'nda altyapı, yol, içme suyu ve yatırımlar ele alındı; hizmet koordinasyonu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:40
DÜZCE (İHA)

2026 yılı Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Toplantısı, Birlik Başkanı ve Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri ile İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç katıldı. Oturumda köylerin altyapı, yol, içme suyu ve diğer hizmet ihtiyaçları detaylı şekilde ele alındı.

Birlik tarafından yürütülen çalışmaların değerlendirilmesinin ardından, planlanan projeler ve öngörülen yatırımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, köylerde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için alınacak kararlar istişare edildi.

Birlik Başkanı Şevket Cinbir, köylere yönelik hizmetlerin koordinasyon içerisinde sürdürüleceğini vurguladı ve toplantıya katılan encümen üyelerine ile İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

