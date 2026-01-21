Düzce'de 2026 Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Toplantısı

DÜZCE (İHA)

2026 yılı Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Toplantısı, Birlik Başkanı ve Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri ile İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç katıldı. Oturumda köylerin altyapı, yol, içme suyu ve diğer hizmet ihtiyaçları detaylı şekilde ele alındı.

Birlik tarafından yürütülen çalışmaların değerlendirilmesinin ardından, planlanan projeler ve öngörülen yatırımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, köylerde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için alınacak kararlar istişare edildi.

Birlik Başkanı Şevket Cinbir, köylere yönelik hizmetlerin koordinasyon içerisinde sürdürüleceğini vurguladı ve toplantıya katılan encümen üyelerine ile İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

