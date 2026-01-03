DOLAR
Düzce'de 224 cm ile Türkiye'nin En Yüksek Kar Kalınlığı Ölçüldü

Meteoroloji verilerine göre Düzce'nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası 224 cm ile Türkiye'de ölçülen en yüksek kar kalınlığına ulaştı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:41
Meteoroloji verileri ve en çok kar alan noktalar

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan kar yağışlarının en yüksek kar kalınlığı ölçümü Düzce oldu.

Düzce'nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası, 224 santimetre ile Türkiye genelinde en yüksek kar kalınlığına ulaştı.

Sıralamada Kardüz Yaylası'nı takip eden noktalar şunlar: Bolu Kartalkaya 210 santim, Erzurum Palandöken 208 santim, Van Bahçesaray Karabat tepesi 205 santim, Hakkari 193 santim, Bitlis 179 santim, Rize Güneysu Handüzü yaylası 178 santim, Karabük 175 santim, Rize Çamlıhemşin Palovit yaylası 157 santim, Kars Sarıkamış 148 santim, Bitlis Tatvan 146 santim ve Hakkari Yüksekova 145 santim.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

