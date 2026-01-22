Düzce’de Çeltik Üretimi İçin Kooperatif ve Modern Sulama Yol Haritası

Düzce'de çeltik üreticileri 2025 değerlendirmesini yaptı, 2026 çeltik sezonu için kooperatifleşme ve damlama sulama öncelikli yol haritası belirlendi.

Düzce'de çeltik üreticileri bir araya geldi

Düzce’de tarımsal üretimin en önemli ürünlerinden biri olan çeltik, düzenlenen geniş katılımlı toplantıda mercek altına alındı. İl genelindeki çeltik üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada sektörün geleceğine yönelik çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi.

2025 değerlendirmesi ve 2026 yol haritası

Toplantıda 2025 yılı faaliyetleri kapsamlı biçimde ele alındı ve 2026 yılı çeltik üretim sezonu için yol haritası belirlendi. Üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve rekabet gücünü artırmak amacıyla atılacak adımlar konuşuldu.

Kooperatif fikri öne çıktı

Toplantının en dikkat çeken başlığı, çeltik üreticilerini tek bir çatı altında toplayacak olan kooperatif kurma fikri oldu. Üreticilerin pazarlama gücünü artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla kurulması planlanan kooperatifin şartları ve sağlayacağı avantajlar detaylı şekilde tartışıldı.

Kırsal kalkınma destekleri ve modern sulama

Toplantıda ayrıca kırsal kalkınma desteklerinin güncel şartları ve üreticilerin bu fonlardan nasıl maksimum düzeyde faydalanabileceği aktarıldı. Modern sulama başlığı altında ise geleneksel yöntemlerin ötesine geçilerek su tasarrufu ve verimlilik sağlayan damlama sulama sistemlerinin çeltik üretiminde yaygınlaştırılması için atılacak adımlar konuşuldu.

Kamu ve yerel yönetim desteği vurgulandı

Toplantıya katılan kurum yöneticileri üreticilerin yanında olmaya devam edecekleri mesajını verdi. Sonuç bildirgesinde, Düzce’nin çeltik üretiminde bölgenin parlayan yıldızı olması için kamu ve yerel yönetim desteğinin artarak devam edeceği vurgulandı. Üreticiler, kooperatifleşme ve modern sulama konusundaki bu hamlelerin sektöre nefes aldıracağını ifade etti.

