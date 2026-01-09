Düzce'de Finaller Arası Moral Molası Necla Pekolcay Yurdu'nda

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'nda, finaller döneminde öğrencilerin moralini yükseltmek için moral molası etkinliği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:35
Düzce'de Finaller Arası Moral Molası Necla Pekolcay Yurdu'nda

Finaller Arası Moral Molası Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'nda

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden motivasyon odaklı etkinlik

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'nda, sınav haftası sürecinde öğrencilerin moralini ve motivasyonunu artırmak amacıyla finaller arası moral molası etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, yurt yemekhane işletmesinin ikramları ve Gençlik Merkezi’nin katkılarıyla öğrenciler ders yoğunluğuna kısa bir ara vererek dinlendirici ve eğlenceli anlar yaşadı. Program kapsamında akıl ve zeka oyunları oynandı ve öğrencilerle samimi sohbetler gerçekleştirildi.

Organizasyonun amacı; sosyal etkileşimi artırmak, stres seviyesini düşürmek ve öğrencilerin moral-motivasyonunu yükseltmek olarak açıklandı. Etkinlik, katılan öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı ve olumlu geri dönüşler aldı.

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI NECLA PEKOLCAY KIZ ÖĞRENCİ YURDU’NDA, SINAV HAFTASI...

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI NECLA PEKOLCAY KIZ ÖĞRENCİ YURDU’NDA, SINAV HAFTASI SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK AMACIYLA FİNALLER ARASI MORAL MOLASI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI NECLA PEKOLCAY KIZ ÖĞRENCİ YURDU’NDA, SINAV HAFTASI...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankaya'da 'Afetlere Dirençli Kentler' Paneli – Erkan Aydın ve Kent Liderleri Bir Arada
2
Erzincan'da Kar Çilesi: Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane Yolları Aksadı
3
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı
4
65 yaşında Fatma Duran 58 yıl sonra 3 haftada okuma-yazma öğrendi
5
Bingöl'de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Yarım Gün Ara
6
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
7
Yalova'da Fırtına: Feribot İskelesinde Çarpıcı Görüntüler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları