Düzce'de Finaller Arası Moral Molası Necla Pekolcay Yurdu'nda

Finaller Arası Moral Molası Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'nda

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden motivasyon odaklı etkinlik

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'nda, sınav haftası sürecinde öğrencilerin moralini ve motivasyonunu artırmak amacıyla finaller arası moral molası etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, yurt yemekhane işletmesinin ikramları ve Gençlik Merkezi’nin katkılarıyla öğrenciler ders yoğunluğuna kısa bir ara vererek dinlendirici ve eğlenceli anlar yaşadı. Program kapsamında akıl ve zeka oyunları oynandı ve öğrencilerle samimi sohbetler gerçekleştirildi.

Organizasyonun amacı; sosyal etkileşimi artırmak, stres seviyesini düşürmek ve öğrencilerin moral-motivasyonunu yükseltmek olarak açıklandı. Etkinlik, katılan öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı ve olumlu geri dönüşler aldı.

