Terkos Gölü'nde Gece Sürprizi: Karavan Kamerasına Yansıyan Kurt

Terkos Gölü'nde gece sürprizi: Karavan kamerası bir kurdu kaydetti
Çatalca Ormanlı Mahallesi kıyısında kurulan sistem nadir bir anı görüntüledi
İstanbul’un Çatalca ilçesinde, Terkos Gölü kıyısında karavan kampı yapan doğa tutkunu Şükrü Sağlam, doğal yaşamı izlemek amacıyla kurduğu kamera sistemi sayesinde dikkat çeken bir görüntüye rastladı.
Kampçının yerleştirdiği gece görüş özelliğine sahip kamera, göl kıyısında bir kurdun sakin şekilde ilerlediği anları net bir şekilde kaydetti.
Şükrü Sağlam, sabah saatlerinde kayıtları incelediğinde karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar kamuoyunda büyük ilgi gördü.
