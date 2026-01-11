Terkos Gölü'nde Gece Sürprizi: Karavan Kamerasına Yansıyan Kurt

Terkos Gölü kıyısında karavan kampçısının kurduğu gece görüşlü kameraya yansıyan kurdun görüntüleri, sabah kayıtları incelendiğinde ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:16
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:25
Terkos Gölü'nde gece sürprizi: Karavan kamerası bir kurdu kaydetti

Çatalca Ormanlı Mahallesi kıyısında kurulan sistem nadir bir anı görüntüledi

İstanbul’un Çatalca ilçesinde, Terkos Gölü kıyısında karavan kampı yapan doğa tutkunu Şükrü Sağlam, doğal yaşamı izlemek amacıyla kurduğu kamera sistemi sayesinde dikkat çeken bir görüntüye rastladı.

Kampçının yerleştirdiği gece görüş özelliğine sahip kamera, göl kıyısında bir kurdun sakin şekilde ilerlediği anları net bir şekilde kaydetti.

Şükrü Sağlam, sabah saatlerinde kayıtları incelediğinde karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar kamuoyunda büyük ilgi gördü.

