Kırklareli'nde 6 Gün Sürecek Don ve Buzlanma Uyarısı

Meteoroloji, 16 Ocak 2026 18:00'den 22 Ocak 2026 00:00'a kadar Kırklareli genelinde don ve buzlanma uyarısı yaptı; kırsalda zirai don riski yüksek.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 21:56
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 21:56
Kırklareli'nde 6 Gün Sürecek Don ve Buzlanma Uyarısı

Kırklareli'nde 6 Gün Sürecek Don ve Buzlanma Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kırklareli genelinde 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 18.00’den itibaren belirgin bir hava sıcaklığı düşüşü bekleniyor. Soğuk havanın etkisini 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00’a kadar sürdürmesi tahmin ediliyor.

Uyarının Detayları

Yetkililer, bu süre zarfında özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma olaylarının görülebileceğini, kırsal kesimlerde ise zirai don riskinin yüksek olduğunu bildirdi.

Trafik ve Sürücüler İçin Uyarı

Meteorolojik uyarıda, karayolu ulaşımında buzlanmaya bağlı trafik kazaları, yollarda kayganlaşma ve ulaşımda gecikmeler yaşanabileceğine dikkat çekildi. Sürücülerden kış şartlarına uygun lastik kullanmaları ile hız ve takip mesafesine özen göstermeleri istendi.

Üreticilere Öneriler

Tarım faaliyetleriyle uğraşan üreticilerin, ekili ve dikili alanlarda ürün kaybı yaşanmaması adına gerekli tedbirleri almaları talep edildi. Seralar, meyve bahçeleri ve açık tarım alanlarında koruyucu önlemlerin artırılması gerektiği vurgulandı.

KIRKLARELİ GENELİNDE DON VE BUZLANMA UYARISI: 6 GÜN SÜRECEK

KIRKLARELİ GENELİNDE DON VE BUZLANMA UYARISI: 6 GÜN SÜRECEK

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 Bin Sosyal Konut — Malatya'da 9 bin 659 Kura
2
Kırklareli'nde 6 Gün Sürecek Don ve Buzlanma Uyarısı
3
D-655 Zonguldak–Düzce'de Yoğun Kar Yağışı — Trafik Kontrollü
4
Tunceli’de 3 Arkadaş Şortla Munzur Nehrine Girdi: Eksi 10 Derecede Cesaret
5
Artvin'de Gündüz Yolda: Ayı ve Yavruları Kutlu Köyü'nde Görüntülendi
6
Erzurum'da TOKİ kuraları çekildi: 4 bin 905 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi
7
AB Destekli Akıllı Tarım Projesiyle Malatya'da Kayısı Üretimine İklim Direnci

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları