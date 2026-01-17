Kırklareli'nde 6 Gün Sürecek Don ve Buzlanma Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kırklareli genelinde 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 18.00’den itibaren belirgin bir hava sıcaklığı düşüşü bekleniyor. Soğuk havanın etkisini 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00’a kadar sürdürmesi tahmin ediliyor.

Uyarının Detayları

Yetkililer, bu süre zarfında özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma olaylarının görülebileceğini, kırsal kesimlerde ise zirai don riskinin yüksek olduğunu bildirdi.

Trafik ve Sürücüler İçin Uyarı

Meteorolojik uyarıda, karayolu ulaşımında buzlanmaya bağlı trafik kazaları, yollarda kayganlaşma ve ulaşımda gecikmeler yaşanabileceğine dikkat çekildi. Sürücülerden kış şartlarına uygun lastik kullanmaları ile hız ve takip mesafesine özen göstermeleri istendi.

Üreticilere Öneriler

Tarım faaliyetleriyle uğraşan üreticilerin, ekili ve dikili alanlarda ürün kaybı yaşanmaması adına gerekli tedbirleri almaları talep edildi. Seralar, meyve bahçeleri ve açık tarım alanlarında koruyucu önlemlerin artırılması gerektiği vurgulandı.

KIRKLARELİ GENELİNDE DON VE BUZLANMA UYARISI: 6 GÜN SÜRECEK