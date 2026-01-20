Düzce'de Gençler Pepeçura Yaptı — Yöresel Lezzetler Atölyesi'nde Gürcü Tatlısı

Düzce'de gençler Pepeçura yapımıyla kültürel mirası buluşturdu

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Yöresel Lezzetler Atölyesi kapsamında gönüllü gençlerin katılımıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Atölyede Pepeçura'nın yapımı uygulamalı öğrenildi

Merkezde düzenlenen atölye çalışmasında gençler, Gürcü mutfağının usta isimlerinden Mücella Ulcay’ın anlatımları eşliğinde, yöresel tatlılar arasında önemli bir yere sahip olan Pepeçuranın yapım aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme imkânı buldu. Etkinlik sırasında katılımcılara hem tarifin incelikleri aktarıldı hem de Gürcü mutfağının kültürel özellikleri hakkında bilgi verildi.

Keyifli ve öğretici bir ortam, yoğun ilgi

Keyifli ve öğretici bir atmosferde geçen atölye, gönüllü gençlerin yoğun ilgisiyle tamamlandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin kültürel mirasla buluşmasını sağlayan bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN YÖRESEL LEZZETLER ATÖLYESİ KAPSAMINDA GÖNÜLLÜ GENÇLERİN KATILIMIYLA ANLAMLI BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.