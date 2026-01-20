Düzce'de gençler 'Tatilin Ritmi, Sporun Gücü' etkinliklerinde buluştu

Gençlik merkezleri yarıyıl tatilinde doldu taştı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Tatilin Ritmi, Sporun Gücü etkinlikleri, yarıyıl tatili süresince çocuk ve gençleri spor, sanat ve sosyal faaliyetlerle buluşturmaya devam ediyor.

Tatil dönemini verimli, eğlenceli ve sağlıklı geçirmek amacıyla düzenlenen programlarda; çeşitli spor branşları, sanatsal atölyeler ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Gençler, etkinliklere yoğun ilgi göstererek hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

Katılımcılar, atölye ve spor çalışmaları sayesinde sosyal çevrelerini genişletme ve takım çalışması becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Etkinlikler, gençlerin boş vakitlerini kaliteli geçirmesine ve sporun yaşam biçimi haline gelmesine destek oluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, yarıyıl tatiline özel planlanan bu çalışmaların gençlerin sporu hayatlarının bir parçası hâline getirilmesini hedeflediğini belirterek, benzer projelerin yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.

