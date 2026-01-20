Düzce'de gençler 'Tatilin Ritmi, Sporun Gücü' etkinliklerinde buluştu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Tatilin Ritmi, Sporun Gücü' etkinlikleri, yarıyıl tatilinde çocuk ve gençleri spor, sanat ve sosyal atölyelerde buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:26
Düzce'de gençler 'Tatilin Ritmi, Sporun Gücü' etkinliklerinde buluştu

Düzce'de gençler 'Tatilin Ritmi, Sporun Gücü' etkinliklerinde buluştu

Gençlik merkezleri yarıyıl tatilinde doldu taştı

DÜZCE (İHA)Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Tatilin Ritmi, Sporun Gücü etkinlikleri, yarıyıl tatili süresince çocuk ve gençleri spor, sanat ve sosyal faaliyetlerle buluşturmaya devam ediyor.

Tatil dönemini verimli, eğlenceli ve sağlıklı geçirmek amacıyla düzenlenen programlarda; çeşitli spor branşları, sanatsal atölyeler ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Gençler, etkinliklere yoğun ilgi göstererek hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

Katılımcılar, atölye ve spor çalışmaları sayesinde sosyal çevrelerini genişletme ve takım çalışması becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Etkinlikler, gençlerin boş vakitlerini kaliteli geçirmesine ve sporun yaşam biçimi haline gelmesine destek oluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, yarıyıl tatiline özel planlanan bu çalışmaların gençlerin sporu hayatlarının bir parçası hâline getirilmesini hedeflediğini belirterek, benzer projelerin yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN “TATİLİN RİTMİ, SPORUN GÜCÜ”...

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN “TATİLİN RİTMİ, SPORUN GÜCÜ” ETKİNLİKLERİ, YARIYIL TATİLİ SÜRESİNCE ÇOCUK VE GENÇLERİ SPOR, SANAT VE SOSYAL FAALİYETLERLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR.

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN “TATİLİN RİTMİ, SPORUN GÜCÜ”...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de Kurtlar Köye İndi — Güvenlik Kamerasına Yansıdı
2
Ahlat'ta Karla Kaplı Selçuklu Mezarlığı Kartpostallık Görüntüler
3
Yüreğir Belediyesi Özgür Mahalle Parkı Törenle Açıldı
4
Hakkari-Çukurca Kara Yolu, Kaya Düşmesi Sonrası Yeniden Ulaşıma Açıldı
5
Erzincan’da Tarımda Yeni Dönem: Köylerde Gece Toplantıları Başladı
6
Van'da Yoğun Kar ve Sis: 287 Yerleşim Yerine Ulaşım Kapandı
7
Aşkale Belediyesi, Kop Dağı Geçidi'nde Mahsur Kalanlara Sıcak İkram

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları