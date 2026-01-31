Düzce'de Gençlik Kış Kulübü Duvarları Renklerle Donattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü, Bahçeşehir Cep Salonu'nda düzenlenen duvar çizim ve boyama etkinliğiyle gençlerin sanatsal yeteneklerini ortaya çıkardı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:21
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü faaliyetleri kapsamında, Bahçeşehir Cep Salonunda duvar çizim ve boyama etkinliği düzenlendi. Etkinlik, gençlerin sanatsal yönlerini sergilemelerine ve ortak üretime katkı sunmalarına imkân verdi.

Organizasyon boyunca tasarım ekibi ile gönüllü gençler bir araya gelerek salonun duvarlarını renkler ve özgün çizimlerle estetik bir görünüme kavuşturdu. Katılımcılar, çalışmalarda hem sanatsal becerilerini geliştirdi hem de ekip çalışması ve gönüllülük bilincini ön plana çıkardı.

Etkinlik, gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlamayı ve boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerini amaçlayan GSB Gençlik Kış Kulübü programının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Programın ilerleyen günlerinde benzer etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

