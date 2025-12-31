DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,03%
ALTIN
5.959,34 0,71%
BITCOIN
3.805.683,59 -0,76%

Düzce'de Şok Baskın: 132 İşletmeye 8 milyon 609 bin 853 lira Ceza

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yılbaşı öncesi şok baskınlar düzenledi; 2025'te 132 işletmeye 8 milyon 609 bin 853 lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:04
Düzce'de Şok Baskın: 132 İşletmeye 8 milyon 609 bin 853 lira Ceza

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yılbaşı öncesi şok baskın

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İl Müdürü Esra Uzun öncülüğünde yeni yıla saatler kala gıda üretimi ve satışı yapan iş yerleri ile marketlere şok baskınlar düzenledi. Denetimlerde özellikle yılbaşı akşamı tüketilecek ürünler tek tek incelendi.

2025 denetim bilançosu

2025 yılında 32 uzman gıda denetçisi tarafından il genelinde 9 bin 299 adet denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine aykırı faaliyet gösterdiği, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı veya ürünleri açıkta bulundurduğu tespit edilen 132 işletmeye toplam 8 milyon 609 bin 853 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Müdür Esra Uzun'un açıklaması

Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, denetimlerin amacının halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak olduğunu vurguladı. Uzun, 2025 yılı boyunca yürütülen denetimlerde vatandaş katılımının yüksek olduğunu belirterek, Düzceli tüketicilerin 174 Alo Gıda Hattı üzerinden yaptıkları 488 başvuru ile denetim çalışmalarına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Uzun ayrıca, il genelinde kayıtlı olan 4.910 gıda işletmesi için yılda en az iki kez rutin denetim gerçekleştirildiğini, yılbaşı döneminde saha çalışmalarına bizzat iştirak ettiğini ve İl ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin 2026 yılında da mesai mefhumu gözetmeksizin denetimlerine devam edeceğini belirtti. Tüketicilerin gıda ile ilgili her türlü şikâyet ve taleplerini 174 Alo Gıda Hattı üzerinden iletmelerinin denetimlerin etkinliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ YILA SAATLER KALA GIDA SATIŞI YAPAN İŞ YERLERİ...

DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ YILA SAATLER KALA GIDA SATIŞI YAPAN İŞ YERLERİ İLE MARKETLERE ŞOK BASKINLAR YAPARAK ÖZELLİKLE YILBAŞI AKŞAMI TÜKETİLECEK ÜRÜNLERİ TEK TEK DENETLEDİLER. DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILINDA İSE 132 GIDA İŞLETMESİNE 8 MİLYON 609 BİN 853 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULADI.

DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ YILA SAATLER KALA GIDA SATIŞI YAPAN İŞ YERLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Dondurucu Soğuk: Sakaltutan Geçidi'nde -14,0°C
2
Bayburt'ta Termometreler Eksi 18,1'i Gösterdi
3
Adıyaman'da Kar: 3 Uçuş İptal, Yollarda Kazalar
4
Iğdır İl Özel İdaresi: Ferhat Akkuş Mahkeme Kararıyla Yeniden Genel Sekreter
5
Elazığ-Diyarbakır Karayolu 45-78. Km Arası Ağır Taşıtlara Kapandı
6
Van'da 569 yerleşim yeri yolunun 506'sı yeniden ulaşıma açıldı
7
Bilecik'te Huzurevinde 'Salçalı Ekmek' Etkinliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları