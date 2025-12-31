Düzce'de Şok Baskın: 132 İşletmeye 8 milyon 609 bin 853 lira Ceza

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yılbaşı öncesi şok baskın

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İl Müdürü Esra Uzun öncülüğünde yeni yıla saatler kala gıda üretimi ve satışı yapan iş yerleri ile marketlere şok baskınlar düzenledi. Denetimlerde özellikle yılbaşı akşamı tüketilecek ürünler tek tek incelendi.

2025 denetim bilançosu

2025 yılında 32 uzman gıda denetçisi tarafından il genelinde 9 bin 299 adet denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine aykırı faaliyet gösterdiği, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı veya ürünleri açıkta bulundurduğu tespit edilen 132 işletmeye toplam 8 milyon 609 bin 853 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Müdür Esra Uzun'un açıklaması

Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, denetimlerin amacının halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak olduğunu vurguladı. Uzun, 2025 yılı boyunca yürütülen denetimlerde vatandaş katılımının yüksek olduğunu belirterek, Düzceli tüketicilerin 174 Alo Gıda Hattı üzerinden yaptıkları 488 başvuru ile denetim çalışmalarına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Uzun ayrıca, il genelinde kayıtlı olan 4.910 gıda işletmesi için yılda en az iki kez rutin denetim gerçekleştirildiğini, yılbaşı döneminde saha çalışmalarına bizzat iştirak ettiğini ve İl ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin 2026 yılında da mesai mefhumu gözetmeksizin denetimlerine devam edeceğini belirtti. Tüketicilerin gıda ile ilgili her türlü şikâyet ve taleplerini 174 Alo Gıda Hattı üzerinden iletmelerinin denetimlerin etkinliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ YILA SAATLER KALA GIDA SATIŞI YAPAN İŞ YERLERİ İLE MARKETLERE ŞOK BASKINLAR YAPARAK ÖZELLİKLE YILBAŞI AKŞAMI TÜKETİLECEK ÜRÜNLERİ TEK TEK DENETLEDİLER. DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILINDA İSE 132 GIDA İŞLETMESİNE 8 MİLYON 609 BİN 853 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULADI.