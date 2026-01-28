Düzce'de Yeni Tuhafiyeciler Pazaryeri Projesinde Hızlı İlerleme

Düzce Belediyesi tarafından Aziziye Mahallesinde 3 bin 800 metrekarelik alanda yapımı sürdürülen Yeni Tuhafiyeciler Pazaryeri Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında temelleri atılan proje çerçevesinde çatı kaplama imalatları bitirilirken, çelik ve beton imalatları da tamamlandı.

İmalat ve altyapı çalışmaları

Düzce Belediyesi'nin kendi öz kaynakları ile projelendirdiği ve vatandaşlara modern, ferah ve sağlıklı bir alışveriş ortamı sunma hedefiyle yürütülen projede ekipler yoğun tempoda çalışıyor. Toplamda üç blok olarak planlanan ve 138 tezgahlı şekilde hizmet verecek pazaryerinde dış cephe düzenlemeleri sürüyor. Eş zamanlı olarak elektrik ve aydınlatma imalatları devam ediyor; mescit-WC binası ile Zabıta Kontrol Noktasına yönelik imalat çalışmaları da hızlı şekilde ilerliyor.

Sırada çevre düzenlemesi ve fuar alanı

Dış cephe ile elektrik-aydınlatma imalatlarının bu ay içerisinde tamamlanmasının akabinde, tüm imalatların bitmesinin ardından çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başlanacak. Ardından kaldırım düzenlemeleri ve otopark imalatları gerçekleştirilecek. Pazarcılar için tezgah numaralandırmaları ve işaretlemelerinin hazırlıkları da devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Düzce, sadece bir pazaryeri değil, aynı zamanda fuarların da yapılabileceği bir merkez haline gelecek.

