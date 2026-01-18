Düzce Fındıklıaksu Muhtarı Zekeriya Beyaz: 'Tam Tahliye İddiası Yanlış'

Muhtar Zekeriya Beyaz, heyelan riski uyarısının tüm köy için tahliye çağrısı olmadığına; özellikle yaşlı, engelli ve kronik hastalar için geçici tedbir önerdiğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:24
Düzce Fındıklıaksu Muhtarı Yanlış Anlaşılmayı Düzeltti

Fındıklıaksu köyü Muhtarı Zekeriya Beyaz, heyelan riski nedeniyle köyün tamamen tahliye edilmesi yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Muhtarın Açıklaması

Muhtar Beyaz, köyde art arda yaşanan toprak kaymaları sonrası sahada yaptığı incelemelerde riskin devam ettiğini gözlemlediğini belirtti. Beyaz, muhtemel heyelanlarda yolların kapanma ihtimaline karşı uyarıda bulunduğunu, ancak bu uyarının yanlış anlaşıldığını vurguladı.

Beyaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kamuoyunda sanki tüm köy halkının köyü terk etmesini istemişim gibi bir algı oluştu, bu doğru değil. Yaptığım uyarı, tüm köy halkına yönelik değildir. Özellikle yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın, muhtemel bir heyelan durumunda yolların kapanmasıyla mağduriyet yaşamamaları için tedbir amaçlı olarak geçici süreyle köyden ayrılmalarını önerdim."

Muhtar Beyaz, amaçlarının panik oluşturmak değil, can güvenliğini önceleyen bir farkındalık yaratmak olduğunu belirtti. Ayrıca gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yetkili kurumlarla iletişim halinde olduklarını sözlerine ekledi.

