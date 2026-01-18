Terme'ye Üç Yeni Yatırım: Yeni Bulvar, Miliç Kadınlar Plajı ve Sosyal Yaşam

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme'de yeni bulvar, Miliç Kadınlar Plajı ve sosyal yaşam alanı projelerini yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 16:31
Terme'ye Üç Yeni Yatırım: Yeni Bulvar, Miliç Kadınlar Plajı ve Sosyal Yaşam

Terme'ye Üç Yeni Yatırım Hayata Geçiyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme ilçesinde yapımı süren önemli projeleri yerinde inceleyerek çalışmaları değerlendirdi. Yapılan açıklamada, yatırımların ilçenin ulaşım, sosyal yaşam ve turizm altyapısına değer katacağı belirtildi.

Miliç Kadınlar Plajı: Kadınlara Özel Dinlenme Alanı

Miliç Kadınlar Plajı, Terme'nin eşsiz doğal yapısı içinde kadınlara özel bir yaşam alanı olarak planlandı. Modern altyapısı, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla öne çıkan plajın, sahil bandına yeni bir değer kazandırması ve kadınların huzur içinde vakit geçirebileceği bir ortam sunması hedefleniyor.

Terme Evi ve Düğün Salonu: Kültür ve Lezzetin Buluşması

Terme Evi ve Düğün Salonunda restorasyon çalışmaları sürüyor. Tarihi geleneğin yaşatılacağı Terme Evi, Terme pidesi ve tirit gibi yöresel lezzetlerle sosyal donatı alanı olarak hizmet verecek. Yenilenen düğün salonunun ise ilçede özel günlerin adresi olmayı sürdürmesi amaçlanıyor.

Terme Yeni Bulvar Yolu: Trafiğe ve Görünüme Katkı

Ulaşım yatırımlarından Terme Yeni Bulvar Yolunda çalışmaların büyük oranda tamamlandığı ifade edildi. Yirmi beş metre genişliğinde, çift şeritli ve iki yönlü olarak beton zemin üzerine sıcak asfalt kaplama ile inşa edilen yolun, ilçe trafiğini önemli ölçüde rahatlatması ve Terme'ye çağdaş bir görünüm kazandırması bekleniyor.

Başkan Halit Doğan, yatırımların Terme'ye, Samsun'a ve tüm Termelilere hayırlı olmasını dileyerek ilçenin gelişimi için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

