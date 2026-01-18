Tüzgiray Çifti Atılım Üniversitesi’nde Anıldı

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden Tüzgiray ailesi için Atılım Üniversitesi’nde anma töreni; 'Defne' takı sergisi gelirleri sokak hayvanlarına bağışlanacak.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:14
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:47
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında yaşamını yitiren Yasemen Boncuk ve Erhan Tüzgiray ile çocukları Defne ve Demir anısına Atılım Üniversitesi tarafından düzenlenen anma töreni gerçekleştirildi.

Anma Töreni ve Sergi

Törenin ardından, ailenin anısına hazırlanan 'Defne' temalı takı tasarımı sergisi üniversitenin fuaye alanında sanatseverlerle buluştu. Sergide yer alan takıların satışından elde edilecek gelirin, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla bir derneğe bağışlanacağı bildirildi.

Sergi, Atılım Üniversitesi mensupları ile tüm ziyaretçilere açıktı.

Ailenin Teşekkürü

Anma töreni sonrasında konuşan Erhan Tüzgiray'ın ablası Ebru Tüzgiray, emeği geçen herkese teşekkür etti.

