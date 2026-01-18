Tunceli'de 1 Kilometrelik Zorlu Yürüyüşle KOAH Hastası Ambulansa Ulaştırıldı

Tunceli'de ekipler 1 kilometrelik zorlu yürüyüşle KOAH'lı vatandaşı ambulansa taşıdı

Yoğun kış şartlarında koordineli kurtarma operasyonu

Nazımiye'ye bağlı Yayık Ağıl Köyü'nde yaşayan ve KOAH rahatsızlığı bulunan 67 yaşındaki vatandaş A.G.Y.'nin tıbbi yardım talebi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olumsuz hava ve zorlu arazi koşulları nedeniyle ambulans, hastanın ikametine yaklaşık 1 kilometre mesafeye kadar ulaşabildi. Ekipler, ağır kış şartlarına rağmen kalan mesafeyi yürüyerek kat etti ve vatandaşa evinde ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi.

İlk müdahalenin ardından A.G.Y., ekipler tarafından yaklaşık 1 kilometrelik zorlu yol boyunca sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi'nde yapılan müdahalenin ardından hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

YAYIK AĞIL KÖYÜ'NDE KOAH RAHATSIZLIĞI BULUNAN 67 YAŞINDAKİ VATANDAŞ, YOĞUN KIŞ ŞARTLARINA RAĞMEN EKİPLERİN 1 KİLOMETRELİK ZORLU YÜRÜYÜŞÜYLE AMBULANSA ULAŞTIRILDI.