Tunceli'de 1 Kilometrelik Zorlu Yürüyüşle KOAH Hastası Ambulansa Ulaştırıldı

Nazımiye Yayık Ağıl Köyü'nde 67 yaşındaki KOAH hastası A.G.Y., ekiplerin 1 kilometrelik zorlu yürüyüşüyle ambulansa ulaştırıldı ve Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 16:45
Yoğun kış şartlarında koordineli kurtarma operasyonu

Nazımiye'ye bağlı Yayık Ağıl Köyü'nde yaşayan ve KOAH rahatsızlığı bulunan 67 yaşındaki vatandaş A.G.Y.'nin tıbbi yardım talebi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olumsuz hava ve zorlu arazi koşulları nedeniyle ambulans, hastanın ikametine yaklaşık 1 kilometre mesafeye kadar ulaşabildi. Ekipler, ağır kış şartlarına rağmen kalan mesafeyi yürüyerek kat etti ve vatandaşa evinde ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi.

İlk müdahalenin ardından A.G.Y., ekipler tarafından yaklaşık 1 kilometrelik zorlu yol boyunca sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi'nde yapılan müdahalenin ardından hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

