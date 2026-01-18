Antalya'da Ocak Güneşi: Manavgat Sorgun-Boğaz Sahiline Akın

Manavgat'ta ocak ayında sıcaklığın 8-10 dereceye çıkmasıyla Sorgun-Boğaz ve Mendirek sahiline akın eden vatandaşlar güneşin ve balık avının keyfini çıkardı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 17:01
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 17:53
Antalya'da Ocak Güneşi: Manavgat Sorgun-Boğaz Sahiline Akın

Antalya'da Ocak Güneşi: Manavgat Sorgun-Boğaz Sahiline Akın

8-10 derecelik hava vatandaşları sahile çekti

Türkiye’nin birçok bölgesi kar ve soğuk havaya teslim olurken, Antalya’da yüzünü gösteren güneş sonrası vatandaşlar sahillere akın etti. Manavgat ilçesindeki Sorgun-Boğaz mevkiine gelenler, sıcak havayı fırsat bilerek sahilin tadını çıkardı.

Ocak ayında hava sıcaklıklarının 8-10 derecelerde seyretmesi ve güneşin görünmesi, ilçedeki hareketliliği arttırdı. Vatandaşların büyük bölümü balık tutmayı tercih ederken, ailecek gelenler güneşin keyfini sürdü.

Ocak ayında sıcak havayı fırsat bilerek Sorgun Boğaz-Mendirek Sahili'ne akın eden vatandaşlar, sahil boyunca yüzlerce metrelik alanda balık avlayarak adeta bir zincir oluşturdu. Piknik masalarında yer bulan aileler de günübirlik güzel bir gün geçirme şansı yakaladı.

Havanın ısınmasıyla Manavgat sahilleri, balık avı ve aile gezintileriyle dolup taşarken, bölge sakinleri güneşli günün keyfini çıkardı.

MANAVGAT’TA 8-10 DERECELERDE SEYREDEN HAVA SICAKLIĞI VE YÜZÜNÜ GÖSTEREN GÜNEŞİN ARDINDAN...

MANAVGAT’TA 8-10 DERECELERDE SEYREDEN HAVA SICAKLIĞI VE YÜZÜNÜ GÖSTEREN GÜNEŞİN ARDINDAN VATANDAŞLAR SAHİLLERE AKIN ETTİ

MANAVGAT’TA 8-10 DERECELERDE SEYREDEN HAVA SICAKLIĞI VE YÜZÜNÜ GÖSTEREN GÜNEŞİN ARDINDAN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dualar Mahallesi'ne 85 Yıllık Çile Bitiyor: MASKİ 3 km Kanalizasyon
2
Yozgat'ta Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Araç Özel İdare Ekiplerince Kurtarıldı
3
Antalya'da Ocak Güneşi: Manavgat Sorgun-Boğaz Sahiline Akın
4
Silivri Beyaza Büründü: Kar Yağışı Havadan Görüntülendi
5
Kırıkkale'de Buzlanmaya Karşı Yol Tuzlama Çalışması
6
Amasya'da Yoğun Kar: 58 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Alanya'da 100 TL'lik Hediye Mutluluğu Viral Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları