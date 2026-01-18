Antalya'da Ocak Güneşi: Manavgat Sorgun-Boğaz Sahiline Akın

8-10 derecelik hava vatandaşları sahile çekti

Türkiye’nin birçok bölgesi kar ve soğuk havaya teslim olurken, Antalya’da yüzünü gösteren güneş sonrası vatandaşlar sahillere akın etti. Manavgat ilçesindeki Sorgun-Boğaz mevkiine gelenler, sıcak havayı fırsat bilerek sahilin tadını çıkardı.

Ocak ayında hava sıcaklıklarının 8-10 derecelerde seyretmesi ve güneşin görünmesi, ilçedeki hareketliliği arttırdı. Vatandaşların büyük bölümü balık tutmayı tercih ederken, ailecek gelenler güneşin keyfini sürdü.

Ocak ayında sıcak havayı fırsat bilerek Sorgun Boğaz-Mendirek Sahili'ne akın eden vatandaşlar, sahil boyunca yüzlerce metrelik alanda balık avlayarak adeta bir zincir oluşturdu. Piknik masalarında yer bulan aileler de günübirlik güzel bir gün geçirme şansı yakaladı.

Havanın ısınmasıyla Manavgat sahilleri, balık avı ve aile gezintileriyle dolup taşarken, bölge sakinleri güneşli günün keyfini çıkardı.

