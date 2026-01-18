Erzurum'da Yangında Hayatını Kaybeden 2 Kişi Dualarla Toprağa Verildi

Erzurum'da Yangın Faciası: 2 Kişi Son Yolculuklarına Uğurlandı

Sanayi sitesindeki mobilya atölyesinde dün çıkan yangında yaşamını yitirenler için bugün cenaze töreni düzenlendi

Erzurum’da dün sanayi sitesinde bulunan mobilya üretimi yapan bir iş yerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişi, bugün gözyaşları arasında dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Meydana gelen yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Musa Coşkun, Sanayi Siteleler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Serhat Kısa için ise Saime Hatun Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından tören yapılarak, her iki cenaze de Yeni Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenlerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenlerde ailelerin ve yakınlarının gözyaşları içinde dualar edildi, bölge halkı olayın yarattığı derin üzüntüyü paylaştı.

