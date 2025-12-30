Düzce İGM Başkanı Koç: Köylerin Yol ve Su Sorunlarını Gündemden Düşüreceğiz

Düzce İl Genel Meclisi 2025 Yatırımlarını Değerlendirdi

İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi, 2025 yılını köylerin altyapı ihtiyaçlarına yönelik yoğun yatırımlarla geçirdi. Meclis Başkanı Fazlı Koç, yol, içme suyu, tarımsal destek ve sosyal alan projelerini anlattı.

Asfalt çalışmaları ve makine parkı güçlendirmesi

Koç, 2025 yılında hava koşullarının asfalt programını aksattığını belirterek, bu yıl köylere 50 kilometre üzerinde sıcak asfalt ve yaklaşık 65 kilometre soğuk asfalt ulaştırıldığını söyledi. Planlamada daha fazla mesafe hedeflendiğini, ancak sonbahar yağışları nedeniyle zeminin kurumasının geciktiğini aktardı. Eksik kalan çalışmaların 2026 yılının ilk aylarında havaların düzelmesiyle tamamlanacağını vurguladı.

Özel İdare araç parkının güçlendirildiğini kaydeden Koç, özellikle nakliye ve yol yapımında kullanılmak üzere 7 kamyon, 2 grayder, 4 JCB, 2 ekskavatör alındığını belirtti ve önümüzdeki yıl daha iyi işler yapılacağını ifade etti.

Köylere 200 milyon TLlik içme suyu yatırımı

Koç, köylerin içme suyu sorununa yoğun kaynak ayırdıklarını söyleyerek, küresel ısınma kaynaklı kuraklık nedeniyle son iki yılda su yatırımlarına öncelik verdiklerini açıkladı. Özel İdare bütçesinden aktarılan kaynaklarla köylere 200 milyonluk yatırım yapıldığını, bununla 200 noktaya dokunulduğunu kaydetti. Koç, "Hem boruları değiştirmek hem depo yapmak hem hatları değiştirmek, kollektör yapmak gibi irili ufaklı projelerle 2002e yakın köyümüzün 200 milyonun üzerinde yatırımla su sorunlarını çözdük" dedi.

Eksik kalan çalışmaların birkaç yıl içinde tamamlanarak köylerin hem su hem de yol sorunlarının gündemden düşürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Köylerde sosyal alan ve kırsal yaşamın güçlendirilmesi

Su ve yol sorunları çözüldükten sonra sosyal alan yatırımlarına ağırlık verileceğini belirten Koç, köy konakları ve tarım-spor-turizm odaklı projelerin öncelik olduğunu söyledi. Vali Selçuk Aslan önderliğinde, Özel İdare Genel Sekreterliği ve ekiplerinin çalışmalarıyla 2026’da daha fazla projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.

Tarımsal üretimde canlanma ve marka hedefleri

Koç, tarımsal yatırımlar sayesinde bazı üretimlerin yeniden canlandığını, bunun da ürünlerin markalaşmasını mümkün kıldığını anlattı. Konuralp pirinci için çeltik işleme, kurutma ve paketleme tesisinin hizmete girdiğini, böylece çiftçilerin ürünlerini uzak illere taşımak zorunda kalmadığını söyledi. Ayrıca insansız hava araçlarıyla gübreleme ve tohumlama gibi uygulamalarla üretimin kolaylaştığını vurguladı.

Arıcılık için Yığılca’da bal dolum tesisi kurulduğunu, Gümüşova Ziraat Odası’na fındık kırma-paketleme tesisi ve Akçakoca Ziraat Odası’na toprak analiz cihazı sağlandığını aktaran Koç, Gölyaka’da bireysel süt üreticileri için soğutma tankı alındığını, kooperatif ve büyük üreticilere de soğutma desteği verildiğini söyledi.

Son dönemde manda dağıtımları yapıldığını, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla çiftçilere damızlık mandalar verilerek üretimin desteklendiğini belirtti.

Fazlı Koç, 2026 yılının il ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek, yatırımlarla kırsal alanlarda sürdürülebilir iyileşmeler sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

