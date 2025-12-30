DOLAR
Pursaklar'da Turgut Özal Parkı yeni yüzüyle açıldı

Pursaklar Belediyesi'nin yenilediği Turgut Özal Parkı yürüyüş yolları, oyun alanları ve spor ekipmanlarıyla modern yüzüyle yeniden açıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:54
Yürüyüş yolları, oyun alanları ve spor donatıları yenilendi

Pursaklar Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında Turgut Özal Parkı modernize edilerek vatandaşların kullanımına yeniden açıldı.

Yenileme kapsamında yürüyüş yolları baştan sona elden geçirilirken, çocuk oyun alanları günümüz standartlarına uygun şekilde yenilendi. Açık alan spor ekipmanları ile dinlenme alanları artırıldı; oturma grupları modern bir tasarımla yeniden düzenlendi.

Ayrıca geniş aydınlatma sistemleri ile park, gece saatlerinde de güvenli hale getirildi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin şunları söyledi: "İlçemizdeki parklarımızı baştan sona yenileyerek daha kullanışlı ve güvenli hale getiriyoruz. Bu doğrultuda yenileme çalışmalarını tamamladığımız Turgut Özal Parkımız, hemşerilerimizin nefes alabileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, gençlerimizin enerjisini doğru alanlarda değerlendirebileceği, büyüklerimizin ise huzurla vakit geçirebileceği bir yaşam alanı haline geldi. Yenilenen parkımızın ilçemize değer katmasını, tüm vatandaşlarımıza huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

