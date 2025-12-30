DOLAR
Atatürk Üniversitesi TÜBİTAK 3501'de Üç Önemli Projeyle Öne Çıktı

Atatürk Üniversitesi akademisyenleri TÜBİTAK 3501 desteğiyle üç projeye kabul edildi; aşı geliştirme, Gemlik zeytininde omik analiz ve ortodontik psikolojik destek çalışmaları öne çıktı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:12
Atatürk Üniversitesi TÜBİTAK 3501'de Üç Önemli Projeyle Öne Çıktı

Atatürk Üniversitesi TÜBİTAK 3501 desteğiyle araştırmada ivme kazandı

Atatürk Üniversitesi, bilimsel araştırma ve proje üretme kapasitesini güçlendirerek ulusal ölçekte önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler, üniversitenin araştırma odaklı vizyonunu bir kez daha tescilledi.

Bu kapsamda üniversitenin öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ediz Kağan Özgen, Dr. Öğr. Üyesi Haktan Aktaş ve Prof. Dr. İsmail Seçer tarafından yürütülen projeler, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.

Ekonomik kayıplara bilimsel çözüm: Chlamydia abortus aşısı

Doç. Dr. Ediz Kağan Özgen liderliğindeki proje, Chlamydia abortus’un İmmunodominant Antijen Özellikteki Proteinlerinin Rekombinant Olarak Üretilmesi ve İmmün Yanıtın Deney Hayvanlarında Araştırılması başlığını taşıyor. Proje, koyunlarda abortlara yol açan ve hayvancılık ekonomisinde ciddi kayıplara neden olan Chlamydia abortus enfeksiyonlarına karşı yenilikçi ve yerli bir çözüm geliştirmeyi hedefliyor.

Çalışma kapsamında C. abortus immünoreaktif proteinlerinin rekombinant üretimi, bu proteinlerin aşı formülasyonuna dönüştürülmesi ve geliştirilen aday aşıların deney hayvanlarında oluşturduğu immün yanıtın değerlendirilmesi planlanıyor. Araştırmanın, ülkemizde henüz ruhsatlı aşısı bulunmayan enfeksiyonlara karşı önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Geleneksel lezzetin bilimsel çözümü: Gemlik zeytini omik analizi

Dr. Öğr. Üyesi Haktan Aktaş yürütücülüğündeki Sofralık Gemlik Zeytin Fermentasyonunda Omik Teknolojilerle Mikrobiyota ve Aroma Profili İlişkisinin Aydınlatılması başlıklı proje, sofralık Gemlik zeytin üretim süreçlerini omik teknolojilerle bilimsel temelde incelemeyi amaçlıyor.

Proje ile mikrobiyota ve aroma profili arasındaki ilişki aydınlatılarak geleneksel üretim süreçlerinde kalite odaklı iyileştirmeler hedefleniyor. Bu yaklaşım, gıda üretiminde sürdürülebilir ve tescillenebilir kalite artışına katkı sağlayabilir.

Sağlıkta bütüncül yaklaşım: Ortodontik psikolojik destek uygulaması

Prof. Dr. İsmail Seçer tarafından yürütülen Ortodontik Psikolojik Destek Uygulamasının (OPDU-BDT) Tasarımı, Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi adlı proje, ortodonti hastalarının tedavi süreçlerinde psikolojik destek mekanizmalarının etkinliğini değerlendirmeyi hedefliyor.

Çalışma, ortodontik tedavilerde fiziksel müdahalelerin ötesinde psikolojik desteğin rolünü ortaya koyarak sağlık hizmetlerine bütüncül bir bakış sunmayı amaçlıyor.

Rektör ve yöneticilerden tebrik ziyareti

Elde edilen başarılar nedeniyle Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlunun tebriklerini iletmek üzere; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ve Prof. Dr. Hasan Yılmaz ile Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu proje yürütücülerini ziyaret etti.

Ziyarette, projelerin üniversitenin bilimsel üretkenliğine ve ülkemizin akademik birikimine sağlayacağı katkılar vurgulandı.

