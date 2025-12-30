DOLAR
Bingöl'de Kapanan 75 Köy Yolunda Karla Mücadele Devam Ediyor

Bingöl'de kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi, 52 araç ve 110 personelle 75 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı sonrası yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Yetkililer, kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

İl Özel İdaresi Ekipleri Sahada

Çalışmaları yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, 52 araç ve 110 personel ile gece gündüz demeden müdahalelerde bulunuyor. Yapılan çalışmalar sonucunda birçok köy yolunun tekrar ulaşıma açıldığı belirtildi.

Bununla birlikte, şu anda 75 köy yolunda çalışmaların sürdüğü ve ekiplerin önceliğinin vatandaşların ulaşım güvenliğini sağlamak olduğu vurgulandı.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

