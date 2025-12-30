Sakarya Kocaali'de 'Ateş' isimli leylek mahallelinin yeni üyesi

Anneden atılan yavru leylek mahallede koruma altına alındı

Sakarya’nın Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesinde annesinin yuvadan iki kez attığı ve kanatlarındaki yaralar nedeniyle uçamayan leylek, mahalle sakini Mehmet Topçu tarafından koruma altına alındı. Kuş, kendisine verilen adla 'Ateş' olarak anılıyor ve mahallede adeta bir bebek gibi büyütülüyor.

Topçu, leylekle ilk karşılaşmasını şöyle anlattı: 'Caminin üzerinde leylek yuvası vardı ve 3 yavruydu. Sebebini bilmiyoruz ama annesi bu hayvanı yuvadan attı. Muhtarımızın direktifleriyle sepetli araçla yuvaya koyduk ama ikinci gün annesi yuvadan tekrar attı ve bizim kapıya geldi. Sabah saatlerinde kapıda dolaşırken görünce aldım ve bakmaya başladım.'

Topçu, leyleğin ilk bulduğunda zayıf ve bitkin olduğunu, kanatlarında sürtünmeye bağlı yaralar bulunduğunu belirtti. 'Yuvadan düştüğü için sürtünmeden dolayı kanatlarında yaralar açılmıştı. Bu yaban hayvanı biz hangi besinlerden faydalanacağını bilemedik ve denemeye başladık. Balık, tavuk ciğeri gibi hayvansal gıdalara olan ilgisini anladık,' dedi.

Bakım sonrası 'Ateş' yürümeye ve kısa mesafelerde kanat çırparak havalanmaya başladı; ancak göç etmedi. Topçu, 'Buranın doğasını mı sevdi, bizi mi sevdi bilemiyorum gitmedi ve burada kaldı. Bunlar göç hayvanları anne ve kardeşleri gidince bu da yalnız kaldı. Uçmaya bile hevesi yok yer bizimle beraber yaşamaya devam ediyor,' ifadelerini kullandı.

Uçamayan leylek için kış aylarında soğuktan korunması amacıyla sobalı sıcak bir oda hazırlandı. Topçu, hayvan bakım merkezleri benzeri imkanlar sağlayarak tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti. Ayrıca Kocaali İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve zabıta tarafından sağlık kontrollerinin yapıldığını ve leyleğin tekrar kendisine teslim edildiğini aktardı: 'Bizim çocuğumuz gibi bakıyoruz, biz ona o bize alıştı ve onu bırakmak istemiyoruz. Yaşaması için her türlü imkanı sağlıyorum, sağlayacağım.'

Mahalle muhtarı Murat Ali Duman da leyleğin mahalledeki kabulünü ve dayanışmayı vurguladı: 'Şu anda mahallemiz 80 hane ve leyleğimiz de bizim misafirimiz. Allah razı olsun Mehmet ağabeyimiz bu leyleğe sahip çıktı. Bu leylek mahallemizin bir bireyi oldu. Mahalledeki tüm vatandaşlar bu hayvanı seviyor, leylekte bizi sevdi.'

80 hanelik mahallenin yeni üyesi haline gelen 'Ateş', sokaklarda özgürce dolaşırken hem çocukların hem yetişkinlerin ilgisini çekiyor. Mahalle halkı leyleğe karşı duyarlı tutum sergiliyor ve gerekli bakım ile beslenmesini sağlıyor; leylek de bu ilgiye alışmış durumda.

