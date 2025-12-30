DOLAR
Trabzon'da fırtına sonrası Ayasofya sahili temizleniyor

Şiddetli fırtınanın ardından Ayasofya sahilinde biriken atıklar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başlattığı temizlik çalışmasıyla kısa sürede temizlendi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:02
Büyükşehir ekipleri sahil yolundaki atıkları hızla kaldırdı

Trabzon'da etkili olan şiddetli fırtınanın ardından Ayasofya sahilinde biriken atıklar temizleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan şiddetli fırtınanın ardından Ayasofya sahilinde oluşan olumsuzluklara müdahale etti.

Yoğun dalgaların etkisiyle denizin taşması sonucu Ayasofya sahil yolunda çeşitli atıklar ve birikintiler meydana geldi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sabahın erken saatlerinde yıkama, süpürge ve mıntıka ekipleriyle birlikte kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla sahil yürüyüş yolunda oluşan atıklar kısa sürede temizlenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

