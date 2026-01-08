Düzce Kent Konseyi 2025: Dezavantajlı Bireylere ve Ailelere Öncelik

Düzce Kent Konseyi, 2025'te Vatandaşla Köprüyü Güçlendirdi

Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Düzce Kent Konseyi, 2025 yılında hayata geçirdiği projelerle vatandaş ile belediye arasındaki sivil köprü görevini sürdürdü. Konsey, 2024–2025 döneminde düzenlenen toplantılar ve saha etkinlikleriyle kentin öncelikli ihtiyaçlarına odaklandı.

Kurumsal Yapı ve Meclislerin Rolü

Konsey çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Genel Kurul, Yürütme Kurulu ve meclis toplantıları, karar alma süreçlerinde yerel ihtiyaçların ön plana çıkmasını sağladı. Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi ve Engelliler Çalışmaları başta olmak üzere tüm meclisler yıl boyunca aktif saha çalışmaları yürüttü.

Yerel Üretici ve Girişimcilere Destek

Şehir genelinde düzenlenen etkinliklerle yerel üreticiler ve kadın girişimciler desteklendi. Sanat Sokağı, Tarım Sokağı ve Emek Pazarı organizasyonları ile üretim ve ticaret desteklenirken, Üretim Şenlikleri tarım, sanat ve el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturdu. Ayrıca düzenlenen tarım panelleri ve çevre temalı etkinliklerle sürdürülebilir üretim, sıfır atık ve çevre bilinci konularında farkındalık oluşturuldu.

Sosyal Destek, Erişilebilirlik ve Dayanışma

Aile yapısını güçlendirmeye yönelik yürütülen Evlilik Okulu Projesi farklı kurum ve mahallelerde verilen eğitimlerle sürdürüldü. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan Düzce Aile Akademisi önerisi, Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilerek hayata geçirildi. Engelli bireylere yönelik erişilebilirlik ve empati etkinlikleri ile çevre temizliği ve sıfır atık temalı organizasyonlar toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefledi. Ayrıca Filistin’e Destek Panayırı ile yardımlaşma ve dayanışma bilinci güçlendirildi.

Bölgesel ve Ulusal Temsil

Düzce Kent Konseyi, Türkiye Kent Konseyleri Birliği toplantıları, mevzuat çalıştayları ve bölgesel organizasyonlarda kenti temsil ederek iş birliği ağlarına katkı sundu. Bu etkinlikler, konseyin hem yerel hem de ulusal düzeyde aktif rol aldığını gösterdi.

Çok sayıda projeye imza atan Düzce Kent Konseyi, Konsey Başkanı Cihan Ünal’ın destekleri ve gönüllülük esasıyla katkı sağlayan Düzceliler sayesinde 2026’da da önemli projeler gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürecek.

