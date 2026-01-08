Düzce Kent Konseyi 2025: Dezavantajlı Bireylere ve Ailelere Öncelik

Düzce Kent Konseyi, 2024–2025 döneminde düzenlediği etkinlikler ve projelerle dezavantajlı bireyler, aileler ve yerel üreticilere destek oldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:09
Düzce Kent Konseyi 2025: Dezavantajlı Bireylere ve Ailelere Öncelik

Düzce Kent Konseyi, 2025'te Vatandaşla Köprüyü Güçlendirdi

Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Düzce Kent Konseyi, 2025 yılında hayata geçirdiği projelerle vatandaş ile belediye arasındaki sivil köprü görevini sürdürdü. Konsey, 2024–2025 döneminde düzenlenen toplantılar ve saha etkinlikleriyle kentin öncelikli ihtiyaçlarına odaklandı.

Kurumsal Yapı ve Meclislerin Rolü

Konsey çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Genel Kurul, Yürütme Kurulu ve meclis toplantıları, karar alma süreçlerinde yerel ihtiyaçların ön plana çıkmasını sağladı. Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi ve Engelliler Çalışmaları başta olmak üzere tüm meclisler yıl boyunca aktif saha çalışmaları yürüttü.

Yerel Üretici ve Girişimcilere Destek

Şehir genelinde düzenlenen etkinliklerle yerel üreticiler ve kadın girişimciler desteklendi. Sanat Sokağı, Tarım Sokağı ve Emek Pazarı organizasyonları ile üretim ve ticaret desteklenirken, Üretim Şenlikleri tarım, sanat ve el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturdu. Ayrıca düzenlenen tarım panelleri ve çevre temalı etkinliklerle sürdürülebilir üretim, sıfır atık ve çevre bilinci konularında farkındalık oluşturuldu.

Sosyal Destek, Erişilebilirlik ve Dayanışma

Aile yapısını güçlendirmeye yönelik yürütülen Evlilik Okulu Projesi farklı kurum ve mahallelerde verilen eğitimlerle sürdürüldü. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan Düzce Aile Akademisi önerisi, Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilerek hayata geçirildi. Engelli bireylere yönelik erişilebilirlik ve empati etkinlikleri ile çevre temizliği ve sıfır atık temalı organizasyonlar toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefledi. Ayrıca Filistin’e Destek Panayırı ile yardımlaşma ve dayanışma bilinci güçlendirildi.

Bölgesel ve Ulusal Temsil

Düzce Kent Konseyi, Türkiye Kent Konseyleri Birliği toplantıları, mevzuat çalıştayları ve bölgesel organizasyonlarda kenti temsil ederek iş birliği ağlarına katkı sundu. Bu etkinlikler, konseyin hem yerel hem de ulusal düzeyde aktif rol aldığını gösterdi.

Çok sayıda projeye imza atan Düzce Kent Konseyi, Konsey Başkanı Cihan Ünal’ın destekleri ve gönüllülük esasıyla katkı sağlayan Düzceliler sayesinde 2026’da da önemli projeler gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürecek.

DÜZCE BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN KENT KONSEYİ, 2025 YILINDA BİRBİRİNDEN FARKLI...

DÜZCE BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN KENT KONSEYİ, 2025 YILINDA BİRBİRİNDEN FARKLI PROJELERE İMZA ATARAK VATANDAŞLAR İLE BELEDİYE ARASINDAKİ SİVİL KÖPRÜ GÖREVİNİ SÜRDÜRDÜ.

DÜZCE BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN KENT KONSEYİ, 2025 YILINDA BİRBİRİNDEN FARKLI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keşan'da Şiddetli Rüzgar: Çatılar Uçtu, Tekne Battı
2
Düzce Kent Konseyi 2025: Dezavantajlı Bireylere ve Ailelere Öncelik
3
Başkan Tavlı'dan SİM Verilerine İtiraz: Ünye Hava Kirliliği Tartışması
4
Sarıyer Kireçburnu'nda Fırtına Deniz Fenerini Devirdi
5
Canik'te Umrecileri İlahilerle Karşılama: Milyonları Büyüleyen Video
6
Antalya'da Sağanak ve Şiddetli Rüzgar: Meteoroloji 'Sarı Kod' Uyarısı
7
Karapınar Şelalesi Yağışlarla Yeniden Canlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları