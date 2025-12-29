DOLAR
Düzce Sinekli Yaylası'nda Kar 1,5 Metreye Ulaştı

Düzce'de iki gündür süren kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı; Sinekli Yaylası'nda çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:24
DÜZCE (İHA) – Düzce’de iki gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Etki ve gözlemler

Kent genelinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürürken yüksek rakımlı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Düzce ile Bolu sınırında yer alan 1485 rakımlı Sinekli Yaylası’nda kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Soğuk havanın da etkisiyle bölgedeki evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşın anlatımı

Yayladaki evinde kalan Mehmet Albayrak, bölgede kış şartlarının ağır geçtiğini belirterek, "Sinekli Yaylası’ndayız. Kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Evimizin camı neredeyse kapanmak üzere, sadece yarım metre boşluk kaldı" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

