Eskişehir-Ankara kara yolunda tipi ve sis trafikte aksamalara neden oldu

Eskişehir-Ankara kara yolunda aniden bastıran tipi ve sis, görüş mesafesini azaltarak trafik akışında yavaşlamalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:26
Eskişehir-Ankara kara yolunda tipi ve yoğun sis etkili oldu

Görüş mesafesi düştü, sürücüler tedbir aldı

Eskişehir-Ankara kara yolunda aniden bastıran yoğun tipi ve sis etkisiyle bölgedeki görüş mesafesi ciddi oranda azaldı.

Ani hava değişimi, araç yoğunluğunun hayli fazla olduğu karayolundaki trafiği olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi, sürücüleri hazırlıksız yakaladı.

Güzergâhta seyreden araçlar, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla hızlarını önemli ölçüde düşürmek zorunda kaldı. Bu durum trafik akışında yavaşlamalara sebep olurken, sürücülerin normalden daha dikkatli ilerlemesine yol açtı.

ESKİŞEHİR - ANKARA KARAYOLU ANİDEN BASTIRAN YOĞUN TİPİ VE SİSİN ETKİSİ ALTINA GİRERKEN OLUŞAN BU OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE BÖLGEDE GÖRÜŞ MESAFESİ CİDDİ ORANDA AZALDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

