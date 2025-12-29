Eskişehir-Ankara kara yolunda tipi ve sis trafikte aksamalara neden oldu

Eskişehir-Ankara kara yolunda tipi ve yoğun sis etkili oldu
Görüş mesafesi düştü, sürücüler tedbir aldı
Eskişehir-Ankara kara yolunda aniden bastıran yoğun tipi ve sis etkisiyle bölgedeki görüş mesafesi ciddi oranda azaldı.
Ani hava değişimi, araç yoğunluğunun hayli fazla olduğu karayolundaki trafiği olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi, sürücüleri hazırlıksız yakaladı.
Güzergâhta seyreden araçlar, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla hızlarını önemli ölçüde düşürmek zorunda kaldı. Bu durum trafik akışında yavaşlamalara sebep olurken, sürücülerin normalden daha dikkatli ilerlemesine yol açtı.
