Yüksekova'da Kara Saplanan Araç Vatandaşların Yardımıyla Kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Pizok konutları mevkiinde kara saplanan araç, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı; kar kalınlığı merkezde 40 cm, yüksek kesimlerde yarım metre.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:24
Olayın Detayları

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üç gün önce başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre, yüksek kesimlerde ise yarım metreye ulaştı.

Sürücülerin zorluk yaşadığı Pizok konutları mevkiindeki ara sokakta, seyir halindeki otomobil kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Sürücü Eren Aybar kendi imkanlarıyla aracı çıkaramayınca çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşların yoğun çabasıyla araç saplandığı yerden çıkarılarak yoluna devam etti. Yardımlarından dolayı çevredekilere teşekkür eden Aybar, "Ara sokakta aracımız kara saplandı. Kendi imkanlarımla çıkaramayınca çevredekilerden yardım istedim. Sağ olsunlar, el birliğiyle aracımızı mahsur kaldığı yerden çıkardık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

