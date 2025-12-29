Yüksekova'da Kara Saplanan Araç Vatandaşların Yardımıyla Kurtarıldı

Olayın Detayları

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üç gün önce başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre, yüksek kesimlerde ise yarım metreye ulaştı.

Sürücülerin zorluk yaşadığı Pizok konutları mevkiindeki ara sokakta, seyir halindeki otomobil kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Sürücü Eren Aybar kendi imkanlarıyla aracı çıkaramayınca çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşların yoğun çabasıyla araç saplandığı yerden çıkarılarak yoluna devam etti. Yardımlarından dolayı çevredekilere teşekkür eden Aybar, "Ara sokakta aracımız kara saplandı. Kendi imkanlarımla çıkaramayınca çevredekilerden yardım istedim. Sağ olsunlar, el birliğiyle aracımızı mahsur kaldığı yerden çıkardık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

