Antalya'da Kar Manzarası Eşliğinde Denize Girenler

Türkiye’nin birçok bölgesinde sert kış şartları sürerken, Antalya'da farklı bir görüntü oluştu. Kentte turistler kar manzarası eşliğinde denize girdi, vatandaşlar sahilde güneşin tadını çıkardı.

Hava ve deniz suyu sıcaklıkları

Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ederken, kent merkezinde hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü. Hissedilen sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğü kentte, deniz suyu sıcaklığı 20 derece olması sahillere ilgiyi artırdı.

Sahildeki manzara ve aktiviteler

Güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar sahilde zaman geçirdi. Bazıları güneşlendi, bazıları balık tuttu, bazıları ise kitap okuyarak dinlendi. Antalya'ya gelen turistlerin de denize girerek Akdeniz'in tadını çıkardığı görüldü.

Ülke genelinde soğuk hava dalgası

Öte yandan, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle çok sayıda ilde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

