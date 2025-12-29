DOLAR
Antalya'da Kar Manzarası Eşliğinde Denize Girenler

Toros Dağları'nda kar varken Antalya'da hava 13°C, deniz 20°C; turistler kar manzarası eşliğinde denize girip sahilin keyfini çıkardı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:12
Antalya'da Kar Manzarası Eşliğinde Denize Girenler

Antalya'da Kar Manzarası Eşliğinde Denize Girenler

Türkiye’nin birçok bölgesinde sert kış şartları sürerken, Antalya'da farklı bir görüntü oluştu. Kentte turistler kar manzarası eşliğinde denize girdi, vatandaşlar sahilde güneşin tadını çıkardı.

Hava ve deniz suyu sıcaklıkları

Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ederken, kent merkezinde hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü. Hissedilen sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğü kentte, deniz suyu sıcaklığı 20 derece olması sahillere ilgiyi artırdı.

Sahildeki manzara ve aktiviteler

Güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar sahilde zaman geçirdi. Bazıları güneşlendi, bazıları balık tuttu, bazıları ise kitap okuyarak dinlendi. Antalya'ya gelen turistlerin de denize girerek Akdeniz'in tadını çıkardığı görüldü.

Ülke genelinde soğuk hava dalgası

Öte yandan, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle çok sayıda ilde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

