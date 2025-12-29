DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,61 0,02%
ALTIN
6.164,49 1,39%
BITCOIN
3.791.712,09 -0,81%

Düzce Yığılca'da Kış Uykusuna Yatmayan 2 Yavru Ayı Kamerada

Yığılca'da orman işletme personeli iki yavru ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi; ekiplerin denetimleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:14
Düzce Yığılca'da Kış Uykusuna Yatmayan 2 Yavru Ayı Kamerada

Düzce Yığılca'da Kış Uykusuna Yatmayan 2 Yavru Ayı Kamerada

Orman işletme personelinin cep telefonu görüntüleri olay anını kaydetti

DÜZCE (İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahalarında gerçekleştirdikleri rutin koruma ve kontrol devriyesi sırasında dikkat çekici görüntülere tanık oldu.

Ekiplerin devriyesinde, kış uykusuna yatmayan 2 yavru ayı orman yolunda ekip aracının önünde bir süre koştu. Yavrular daha sonra ağaçların arasına girerek gözden kayboldu.

O anlar, görevli personelin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Yetkililer, yaban hayatının korunması ve doğal dengenin sürdürülebilmesi amacıyla bölgedeki denetimlerin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

DÜZCE'NİN YIĞILCA İLÇESİNDE KORUMA FAALİYETİ YÜRÜTEN ORMAN İŞLETME PERSONELİ, 2 YAVRU AYIYI CEP...

DÜZCE'NİN YIĞILCA İLÇESİNDE KORUMA FAALİYETİ YÜRÜTEN ORMAN İŞLETME PERSONELİ, 2 YAVRU AYIYI CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLEDİ.

DÜZCE'NİN YIĞILCA İLÇESİNDE KORUMA FAALİYETİ YÜRÜTEN ORMAN İŞLETME PERSONELİ, 2 YAVRU AYIYI CEP...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Kar Sevinci: Kent Beyaza Büründü
2
Pursaklar'da Karla Mücadele: Belediye Ekipleri 7/24 Sahada
3
Bingöl'de Beklenen Kar Başladı: Kent Beyaza Büründü
4
Tekirdağ Ganos Dağı'nda Fotokapanlarla Yaban Hayatı Görüntülendi
5
Sakarya Dikmen Mahallesi'nde Kar 1 Metreye Ulaştı
6
Yüksekova'da Mahalle Yolunu Kayak Pisti Yapan Çocuklar
7
Handüzü'nde Elinde Çayla Kayak: Rize'de Kar Keyfi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı