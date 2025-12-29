Düzce Yığılca'da Kış Uykusuna Yatmayan 2 Yavru Ayı Kamerada
Orman işletme personelinin cep telefonu görüntüleri olay anını kaydetti
DÜZCE (İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahalarında gerçekleştirdikleri rutin koruma ve kontrol devriyesi sırasında dikkat çekici görüntülere tanık oldu.
Ekiplerin devriyesinde, kış uykusuna yatmayan 2 yavru ayı orman yolunda ekip aracının önünde bir süre koştu. Yavrular daha sonra ağaçların arasına girerek gözden kayboldu.
O anlar, görevli personelin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Yetkililer, yaban hayatının korunması ve doğal dengenin sürdürülebilmesi amacıyla bölgedeki denetimlerin aralıksız devam ettiğini bildirdi.
