Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'ye sarı kodlu fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin batısı için Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne illerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteorolojik detaylar

Yapılan son değerlendirmelere göre; 2 Şubat Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren 23.59'a kadar etkili olması beklenen rüzgarın saatte 50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji ayrıca Batı Karadeniz ve Marmara Denizi için de uyarıda bulundu. Buna göre 1 Şubat Pazar gününden itibaren 2 Şubat saat 23.59'a kadar denizlerde rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Riskler ve tedbir çağrısı

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar ve deniz ulaşımında iptaller gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kırklareli’nin Demirköy ve Vize ilçeleri başta olmak üzere sahil kesimlerinde fırtınanın etkili olacağı vurgulanırken, sahil kesimlerinde yaşayanlar ile balıkçılar muhtemel risklere karşı uyarıldı.

Vatandaşlardan güçlükle karşılaşılabilecek durumlara karşı önlem almaları ve resmi uyarıları takip etmeleri istendi.

