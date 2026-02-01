Kuşadası Belediyesi'nin 'Yağmur' Mesaisi Aralıksız Sürüyor

Kuşadası Belediyesi, yoğun sağanak nedeniyle teyakkuzda; ekipler tıkanan bölgeleri açıp su tahliyesi, rögar temizliği ve yol güvenliği çalışmalarıyla aralıksız müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 23:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 23:27
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yoğun yağış sebebiyle taşkın ve sel olayları yaşanırken, sabah saatlerinden bu yana teyakkuz halinde olan Kuşadası Belediyesi ekiplerinin ’yağmur’ mesaisi aralıksız sürüyor. Ekipler, hızlı müdahaleyle tıkanan bölgeleri açarak suyun tahliyesini sağlıyor.

Meydana Gelen Olumsuzluklar ve İlk Müdahaleler

Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi; birçok noktada taşkın ve su baskınları gözlendi. Kuşadası’nda sabah saatlerinden itibaren sahaya inen belediye ekipleri, yapılan uyarıların ardından teyakkuz haline geçerek olumsuzluklara karşı hazır bulundu. Akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış ve dolu sonrası ilçenin birçok noktasında sel ve su baskınları kaydedildi.

Ekiplerin Çalışma Alanları ve Süreç

Taşkın yaşanan bölgelere hızla müdahale eden ekipler, sorumluluk alanı dışında kalan bölgelerde de çalışarak yoğun su birikintilerinin tahliyesi için yoğun çaba sarf etti. Kuşadası Belediyesi; Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Acil Müdahale ekiplerini eş zamanlı olarak sahaya yönlendirdi.

Sel sularının bastığı ana arterler, taşan yağmur suyu hatları ve ulaşıma kapanan yollar için ekipler zamanla yarıştı. İlçe genelinde su tahliyesi, rögar kapaklarının açılması, çamur ve balçık temizliği ile yol güvenliğinin sağlanması gibi kritik çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

Belediye yetkilileri, hayatın normale dönmesi için ekiplerin bölgelerdeki 'yağmur' mesaisinin devam ettiğini bildirdi.

