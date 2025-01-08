Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen ve fotoğrafların oylamaya sunulduğu 'Yılın Kareleri' etkinliğine katılarak destek verdi.

Bu oylama, her yıl olduğu gibi bu sene de Anadolu Ajansı'nın haber ve fotoğraf arşivinden seçilen en etkileyici karelerin halk oylamasına sunulmasıyla gerçekleştirilmektedir.

Başsavcı Çakmak, bu tür etkinliklerin, medyanın toplumsal olayları yansıtmada ve kamuoyunu bilgilendirmede önemli bir işlev üstlendiğini vurguladı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.