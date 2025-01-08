DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:24
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen ve fotoğrafların oylamaya sunulduğu 'Yılın Kareleri' etkinliğine katılarak destek verdi.

Bu oylama, her yıl olduğu gibi bu sene de Anadolu Ajansı'nın haber ve fotoğraf arşivinden seçilen en etkileyici karelerin halk oylamasına sunulmasıyla gerçekleştirilmektedir.

Başsavcı Çakmak, bu tür etkinliklerin, medyanın toplumsal olayları yansıtmada ve kamuoyunu bilgilendirmede önemli bir işlev üstlendiğini vurguladı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!
2
AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!
3
Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek
4
ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!
5
Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek
6
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
7
Manisa'da Ferdi Tayfur İçin Lokma Dağıtıldı

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor