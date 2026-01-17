Edirne'de dondurucu soğuk: Saraçlar Caddesi boşaldı, Bulgarlar mağazalarda

Edirne'de hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Hafta sonu olmasına rağmen kentin en işlek noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi'nde beklenen yoğunluk oluşmadı; soğuk hava, hafta sonu hareketliliğini büyük oranda düşürdü.

Edirneliler ne diyor?

Turan Şallı yaşanan durumu, "Bugün cumartesi, hafta sonu. Edirne karasal iklimin etkisi altında. Karasal iklim; yazları çok sıcak, kışları ise oldukça soğuk geçer. Bugün de bu iklimin sert bir gününü yaşıyoruz. Normalde hafta sonları kalabalık olan bu alanlarda maalesef çok az sayıda vatandaş var. Bunlar mevsimsel olaylar; bazen hava düzelir, bazen kar yağar, bazen yağmur olur. Önemli olan insanların güzel günleri neşeyle yaşayabilmesi" şeklinde özetledi.

Ali Binkay ise soğuğun günlük yaşamı etkilediğini belirterek, "Bugün mutsuzuz, işe bile gidemedik. Çalışmayan bir kesim var. Soğuk olmasına rağmen biraz hava almak için burayı tercih ettik. Hava sıcaklığı şu anda oldukça düşük" ifadelerini kullandı.

Esnaf soğuktan etkilendi

Soğuk hava, esnafın işlerini de daralttı. Balıkçı esnafı Ahmet Baran sıcaklığın eksi 2-3 derece civarında olduğunu söyleyerek, "Soğuk hava nedeniyle balık satışları biraz yoğunlaştı ama yine de beklediğimiz gibi değil. İnsanlar bu havada ‘balık bayattır’ diye düşünerek almaktan çekiniyor. Bulgar müşterilerimiz de eskisi kadar gelmiyor. O yüzden satışlar azaldı" dedi.

Fatih Gizer ise kış şartlarının çarşıyı etkilediğini vurgulayarak, "Kış tamamen geldi. Soğuk hava insanları çok etkiliyor, dışarı çıkmıyorlar. Zaten turist yok. Biz de çarşıda ısınmaya çalışıyoruz. Gelenler genellikle kapalı mekânları tercih ediyor" şeklinde konuştu. Bir diğer esnaf da, "Müşterilere hizmet verebilmek için sobalar yakıyoruz ama bu da yeterli olmuyor. Soğuk gerçekten çok etkili" dedi.

Bulgar müşteriler kapalı alanları tercih ediyor

Öte yandan Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen vatandaşların, pazarın kapalı olmasına rağmen Saraçlar Caddesi ve kapalı alışveriş alanlarında ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiği görüldü. Soğuk hava, açık alanlardaki hareketliliği azaltırken kapalı mekanlardaki alışverişi ön plana çıkardı.

