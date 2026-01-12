Edirne'de Kar Selimiye ve Karaağaç'ı Kartpostala Çevirdi

Tarihi mekanlar beyaz örtüyle görsel şölen sundu

Edirne genelinde akşam saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü il merkezinde, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii, karla kaplanmış kubbe ve minareleriyle kartpostallık görüntülere sahne oldu. Caminin çevresindeki park ve bahçeler de beyaz örtüyle izlemeye değer manzaralar sundu.

Kentin tarihî ve kültürel dokusuyla öne çıkan Karaağaç bölgesi de karın etkisine girdi. Asırlık ağaçların sıralandığı Lozan Caddesi, kar yağışıyla adeta bir "beyaz koridor" görünümüne kavuştu. Ayrıca Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binası olarak kullanılan tarihi Tren Garı ve Protokol Evi, kar altındaki mimarisiyle ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Kent sakinleri, beyazlar içindeki Edirne’de kar yağışının oluşturduğu manzaralardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE TARİHİ MEKANLAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI. KAR ALTINDAKİ MİMAR SİNAN'IN USTALIK ESERİ SELİMİYE CAMİİ VE KENTİN TARİHİ BÖLGESİ KARAAĞAÇ, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.