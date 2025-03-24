Edirne'de Tarihi Silah Teknolojisi Sergisi Açıldı

Edirne'de neolitik dönemden Cumhuriyet'e kadar silah teknolojisini sergileyen önemli bir sergi açıldı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 16:01
Edirne'de Tarihi Silah Teknolojisi Sergisi Açıldı

Edirne'de Tarih Kokan Silah Teknolojisi Sergisi

Edirne, tarihi ve kültürel zenginliklerine bir yenisini daha ekleyerek, neolitik dönemden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar silah teknolojisinin gelişimini gözler önüne seren bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Serginin açılışı, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Selimiye Camii'ni ziyaret eden bir ailenin 8 yaşındaki oğlu ile birlikte gerçekleştirildi. Açılış merasiminde, Vali Sezer, Edirne Müze Müdürlüğü envanterinde kayıtlı 81'i ilk kez sergilenen toplam 89 ateşli ve ateşsiz silahı yakından inceleme fırsatı buldu.

Sergide, tarih boyunca kullanılan baltalar, mızrak uçları, oklar, yaylar, arbeletler, teberler ve çakmaklı tüfekler gibi çeşitli silahlar yer alıyor. Bu değerli koleksiyon, bir hafta boyunca sanatseverler ve tarih meraklıları tarafından ziyaret edilebilecek.

Açılışa; Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Edirne Müze Müdürü Şahan Kırçın, Edirne Meteoroloji Müdürü Adem Altıntaş, araştırmacılar, yerel tarihçiler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Edirne'de, neolitik dönemden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar silah teknolojisinin gelişimini...

Edirne'de, neolitik dönemden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar silah teknolojisinin gelişimini gösteren sergi açıldı. Serginin açılışını yapan Edirne Valisi Yunus Sezer, silahlar hakkında bilgi aldı.

Edirne'de, neolitik dönemden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar silah teknolojisinin gelişimini...

Edirne'de, neolitik dönemden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar silah teknolojisinin gelişimini gösteren sergi açıldı. Serginin açılışını yapan Edirne Valisi Yunus Sezer, silahlar hakkında bilgi aldı.

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