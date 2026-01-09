Van-Çatak kara yolu çığ riski nedeniyle yeniden kapatıldı

Kar, tipi ve sis ulaşımı durdurdu

Van’da etkili olan kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle Çatak kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından bölgede hava durumunun olumsuz gidişatından dolayı çığ riski yeniden arttı. Geçtiğimiz hafta yaşanan çığ düşmesi sonrası kapanan yol, 6 gün sonra tek şeritten trafiğe açılmıştı. Ancak artan tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle yol tekrar kapatıldı.

Van’dan Çatak istikametine giden araçlar Görentaş Mahallesi Jandarma Kontrol Noktası’nda durdurulurken, Çatak’tan Van yönüne seyir halinde olan araçlar da ilçe çıkışında jandarma ve polis ekiplerince geri çevriliyor.

Yetkililer, sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını ve yapılan uyarılara uymalarını istedi.

