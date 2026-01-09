ETB Başkanı Hakan Oral'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda gazeteciliğin toplumsal işlevine ve basın emekçilerinin fedakârlığına dikkat çekti.

Oral'dan kutlama ve önemli vurgular

Oral mesajında, "Halkın gözü ve kulağı olan, çok zor şartlar da çalışan basın sektörünün emekçileri, değerli arkadaşlarımızın \"Çalışan Gazeteciler Günü\"nü en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Başkan Oral, "Gazetecilik onurlu ve çok anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslektir. Bu işe gönül veren arkadaşlarımızın yaşadıkları zorlukları, gece gündüz verdikleri emeği toplum olarak takdir etmememiz mümkün değil. Basınımız, geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme göstererek, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırmakta olup demokrasimizin güçlenmesine katkılar sağlamaktadır. Bu gelişmede, şüphesiz en büyük pay, görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir. Medya kuruluşlarımızın herhangi bir kısıtlama olmadan dünyanın her yerinde olup biteni vatandaşa aktarma hakkına sahip olması demokrasinin bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

Oral ayrıca, yazılı ve görsel basın-yayın kuruluşlarında görev yapan basın mensuplarının takdire şayan emeklerinin; halkın doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşların haber alma hakkının korunmasının demokrasinin işlerliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

