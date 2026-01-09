ETB Başkanı Hakan Oral'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

ETB Başkanı Hakan Oral, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazeteciliğin önemini ve basın emekçilerinin katkılarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:21
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:21
ETB Başkanı Hakan Oral'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

ETB Başkanı Hakan Oral'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda gazeteciliğin toplumsal işlevine ve basın emekçilerinin fedakârlığına dikkat çekti.

Oral'dan kutlama ve önemli vurgular

Oral mesajında, "Halkın gözü ve kulağı olan, çok zor şartlar da çalışan basın sektörünün emekçileri, değerli arkadaşlarımızın \"Çalışan Gazeteciler Günü\"nü en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Başkan Oral, "Gazetecilik onurlu ve çok anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslektir. Bu işe gönül veren arkadaşlarımızın yaşadıkları zorlukları, gece gündüz verdikleri emeği toplum olarak takdir etmememiz mümkün değil. Basınımız, geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme göstererek, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırmakta olup demokrasimizin güçlenmesine katkılar sağlamaktadır. Bu gelişmede, şüphesiz en büyük pay, görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir. Medya kuruluşlarımızın herhangi bir kısıtlama olmadan dünyanın her yerinde olup biteni vatandaşa aktarma hakkına sahip olması demokrasinin bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

Oral ayrıca, yazılı ve görsel basın-yayın kuruluşlarında görev yapan basın mensuplarının takdire şayan emeklerinin; halkın doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşların haber alma hakkının korunmasının demokrasinin işlerliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

ERZURUM TİCARET BORSASI (ETB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN ORAL, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ...

ERZURUM TİCARET BORSASI (ETB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN ORAL, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLAYARAK GAZETECİLİĞİN ÖNEMİ VE BASIN EMEKÇİLERİNİN KATKILARINI VURGULADI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıgöl'ün yüksek kesimlerine kısa süreli kar yağışı
2
Gaziantep Nakliyatçılarda Seçim Heyecanı: Ahmet Kaya Başkan Adayı
3
Malatya’da 7/24 Karla Mücadele: Sami Er TOKİ Karagöz’de İnceledi
4
Şükrü Alakoç'tan Yozgat Tandır Kebabı Püfleri
5
Mehmet Kaya’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
6
Düzce'de 2025: 70 bin 300 Ton Evsel Atık Toplandı
7
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin TL ceza: Yenikent'te vahşi depolama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları