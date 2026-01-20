Edirne Orhaniye'de Nadir Doğum: Büyükbaş Hayvandan Üçüz Buzağı

Köy halkı ve yetiştiricide sevinç

Edirne merkeze bağlı Orhaniye köyünde hayvancılıkla uğraşan bir yetiştiricinin işletmesinde nadir görülen bir doğum gerçekleşti. Bir büyükbaş hayvanın üçüz buzağı dünyaya getirmesi, hem yetiştiriciye hem de köy halkına büyük sevinç yaşattı.

Veteriner kontrolleri ve izleme

Doğumun hemen ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi veteriner hekimleri tarafından anne hayvan ve dünyaya gelen üçüz buzağılar için detaylı sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan muayene ve değerlendirmelerde, anne hayvan ile buzağıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Veteriner hekimler, doğum sonrası sürecin sağlıklı ilerlemesi adına yetiştiriciye bakım, besleme, barınma ve hijyen konularında kapsamlı bilgilendirmede bulundu. Özellikle üçüz doğumlarda annenin beslenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi ve buzağıların gelişim süreçlerinin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, üçüz buzağı doğumunun hayvancılık açısından nadir ve sevindirici bir durum olduğunu belirterek, bunun hem yetiştiriciye hem de bölgedeki hayvansal üretim açısından önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti. İl Müdürlüğü ekiplerinin anne hayvan ve buzağıların sağlık durumlarını düzenli olarak izlemeye devam edeceği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvansal üretimin artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla saha çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğü belirtildi. Yetiştiricilere verilen teknik destek, bilgilendirme ve sağlık hizmetleriyle bölgedeki hayvancılığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Orhaniye köyünde yaşanan bu gelişme, hayvancılıkla uğraşan üreticilere moral kaynağı olurken kırsal üretimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

