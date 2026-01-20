Edirne Orhaniye'de Nadir Doğum: Büyükbaş Hayvandan Üçüz Buzağı

Edirne'nin Orhaniye köyünde bir yetiştiricinin işletmesinde büyükbaş hayvandan üçüz buzağı dünyaya geldi; veteriner kontrollerinde anne ve buzağıların sağlık durumu iyi bulundu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:15
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:15
Edirne Orhaniye'de Nadir Doğum: Büyükbaş Hayvandan Üçüz Buzağı

Edirne Orhaniye'de Nadir Doğum: Büyükbaş Hayvandan Üçüz Buzağı

Köy halkı ve yetiştiricide sevinç

Edirne merkeze bağlı Orhaniye köyünde hayvancılıkla uğraşan bir yetiştiricinin işletmesinde nadir görülen bir doğum gerçekleşti. Bir büyükbaş hayvanın üçüz buzağı dünyaya getirmesi, hem yetiştiriciye hem de köy halkına büyük sevinç yaşattı.

Veteriner kontrolleri ve izleme

Doğumun hemen ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi veteriner hekimleri tarafından anne hayvan ve dünyaya gelen üçüz buzağılar için detaylı sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan muayene ve değerlendirmelerde, anne hayvan ile buzağıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Veteriner hekimler, doğum sonrası sürecin sağlıklı ilerlemesi adına yetiştiriciye bakım, besleme, barınma ve hijyen konularında kapsamlı bilgilendirmede bulundu. Özellikle üçüz doğumlarda annenin beslenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi ve buzağıların gelişim süreçlerinin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, üçüz buzağı doğumunun hayvancılık açısından nadir ve sevindirici bir durum olduğunu belirterek, bunun hem yetiştiriciye hem de bölgedeki hayvansal üretim açısından önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti. İl Müdürlüğü ekiplerinin anne hayvan ve buzağıların sağlık durumlarını düzenli olarak izlemeye devam edeceği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvansal üretimin artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla saha çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğü belirtildi. Yetiştiricilere verilen teknik destek, bilgilendirme ve sağlık hizmetleriyle bölgedeki hayvancılığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Orhaniye köyünde yaşanan bu gelişme, hayvancılıkla uğraşan üreticilere moral kaynağı olurken kırsal üretimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

EDİRNE MERKEZE BAĞLI ORHANİYE KÖYÜ'NDE BİR BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÜÇÜZ BUZAĞI DÜNYAYA...

EDİRNE MERKEZE BAĞLI ORHANİYE KÖYÜ'NDE BİR BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÜÇÜZ BUZAĞI DÜNYAYA GETİRDİ

EDİRNE MERKEZE BAĞLI ORHANİYE KÖYÜ'NDE BİR BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÜÇÜZ BUZAĞI DÜNYAYA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de Kurtlar Köye İndi — Güvenlik Kamerasına Yansıdı
2
Ahlat'ta Karla Kaplı Selçuklu Mezarlığı Kartpostallık Görüntüler
3
Yüreğir Belediyesi Özgür Mahalle Parkı Törenle Açıldı
4
Hakkari-Çukurca Kara Yolu, Kaya Düşmesi Sonrası Yeniden Ulaşıma Açıldı
5
Erzincan’da Tarımda Yeni Dönem: Köylerde Gece Toplantıları Başladı
6
Van'da Yoğun Kar ve Sis: 287 Yerleşim Yerine Ulaşım Kapandı
7
Aşkale Belediyesi, Kop Dağı Geçidi'nde Mahsur Kalanlara Sıcak İkram

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları