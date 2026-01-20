Aydın Efeler'de Zeytin Hasadı Piknik Havasında

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:23
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:23
Güneşli havada devam eden hasatta üreticiler hem çalışıyor hem mola veriyor

Karla boğuşan Türkiye'ye rağmen Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin hasadı, güneşli ve ılık bir havada adeta piknik tadında devam ediyor. Türkiye genelinde karla mücadele sürerken, Efeler'de üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelere inip serilen brandalar üzerinde zeytin topluyor.

Hava sıcaklıklarının son günlerde düşmesine karşın güneşin etkisi yüzleri güldürüyor. Hasat sırasında verilen kısa molalar, üreticilerin çay demleyip hem yemek hem dinlenme fırsatı bulduğu sosyal anlara dönüşüyor.

Bünyamin Uluada: Geçtiğimiz haftalarda hava şartları çok el vermemişti. Şimdi ise hava güzel, hasadımıza devam ediyoruz. Soğuklardan dolayı, zeytinler çok döküldü dibine. Soğuk vurdu. Ağacın başında alabildiğimiz ürünü alıyoruz ama kırağı vurdu ve çok döküldü. Normalde 5 ila 6 kiloda bir yağ veriyor ve asidi çok şükür iyi. Ancak bu sene fiyatlar beklenenin altında. Çiçek yağında bile fiyat artarken iki yıldır zeytinyağında artış olmadı. Maalesef ürünümüz para etmiyor. Fiyatlar yükselmeden üretici rahata kavuşamayacak.

Üreticiler, verimde kırağın etkisiyle yaşanan kaybı ve uzun süredir artmayan zeytinyağı fiyatlarını gündeme getirirken, bölgedeki hasadın performansı ve gelecek dönemde fiyat beklentileri yakından izleniyor.

