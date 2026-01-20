Muğla Büyükşehir'den Milas Ekinanbarı'na Leyleklere Güvenli Yuvalar

Muğla’nın Milas ilçesi Ekinanbarı Mahallesi’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi, leyleklerin güvenliğini sağlamak amacıyla yeni yuva alanları oluşturdu. Özellikle bahar aylarından sonra göç rotaları üzerinde yer alan Milas'ta, geçmiş yıllarda elektrik direkleri ve enerji nakil hatlarına yuva yapan leyleklerin zarar görmesi ve sayılarının azalması endişesi üzerine bu çalışma gerçekleştirildi.

Proje ve uygulama

İlk etapta Ekinanbarı Mahallesi'ne yapılan yuvalar, gelecek dönemlerde göç güzergahındaki diğer mahallelerde de uygulanacak. Dünya'daki leylek nüfusunun büyük bölümünün göç ettiği iki ana göç yolundan biri olan Türkiye'ye, bahar aylarının yaklaşmasıyla leyleklerin kışı geçirdikleri bölgelerden dönmeleri bekleniyor. Milas bu göç rotalarının önemli duraklarından biri konumunda bulunuyor.

Muhtar Barış Ülkü'nün açıklaması

"Mahallemizin Uğuru Leylekler Yeni Yuvalarını Çok Sevecek"

Muhtar Barış Ülkü; "Özellikle baharın gelmesi, havaların ısınmasından sonra mahallemiz leyleklere ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 50 yıldır mahallemize gelen leylekler önceleri evlerin tepelerine yuvalarını yapıyorlardı. Biz leylekler her yıl geldiğinde onları o köyün şansı ve uğuru olarak görürüz. Geçen yıllarda leylekler yuvalarını daha sakin, yüksek olsun diye elektrik direklerine yaptılar ve birkaç yuva yangını, leyleklerin yaralanmasına şahit olduk. Onları korumak, güvenli yuva alanları oluşturmak için Büyükşehir Belediye’mizden leylekler için özel yuva alanı oluşturulması talebinde bulunduk. Büyükşehir ekipleri bu talebimize hemen olumlu dönüş yaparak mahallemizde bulunan iki mezarlık alanına leyleklerin yuva yapabilmesi için yeni yuva alanları oluşturdu. Bu yılda bahar geldiğinde leyleklerin her yıl takip ettikleri rotayı izleyerek mahallemize ve yeni yuvalarına geleceğine inanıyorum. Talebimizi hemen gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve ekibine teşekkür ediyorum."

Başkan Ahmet Aras'ın değerlendirmesi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 13 ilçesi, 574 mahallesi ile Muğla için her alanda hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti. Aras, Muğla'nın eşsiz doğası ve sulak alanlarıyla sadece insanlar için değil tüm canlılar için çekim merkezi olduğunu vurguladı.

Başkan Aras; "Dünya coğrafyasında ülkemiz çok önemli bir geçiş noktasıdır. Özellikle doğal güzellikleri, yeşili, sulak alanları ile Muğla’mız ise bu güzergâhta tüm canlılar için uğranılan çok değerli bir rotadır. Her yıl havaların ısınması ile Muğla’mız aynı rotayı takip ederek gelen leyleklere de ev sahipliği yapar. Buraya gelen ve güzel havaların tadını çıkaran leylekler kocaman bir aile olarak tekrar sıcak ülkelere geri dönerler. Özellikle yüksek yerlere yuva yapan leyleklerin bazen kendileri bazen de yuvaları elektrik gibi nedenlerle zarar görebiliyor. Bu nedenle ekiplerimiz Ekinanbarı Muhtarımızdan gelen talep doğrultusunda leylekler için güvenli yuva alanları oluşturdu. Muhtarımıza leylekleri ve yuvalarını koruyan bu talebi için teşekkür ediyor, yeni yaptığımız yuvalarda yeni leylek ailelerini güvenle ağırlayacağımıza inanıyorum. Muğla’mızda tüm canlıları koruyan, doğal dengeyi sağlayan hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Proje, yerel yönetim ile muhtar iş birliğinin örneği olarak öne çıkarken, leyleklerin güvenli yaşam alanlarına kavuşması bölgedeki doğal dengenin korunmasına katkı sağlayacak.

LEYLEKLER İÇİN GÜVENLİ YUVA