Edirneli Umreciler Selimiye Meydanı'nda Coşkuyla Karşılandı

Edirne'den 31 Aralık'ta uğurlanan 75 kişilik umre kafilesi, yaklaşık 20 günlük ibadet programının ardından Selimiye Meydanı'nda aileleri tarafından karşılandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:52
Kafile dönüşü ve karşılama

Edirne'den 31 Aralık gecesi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara uğurlanan 75 kişilik umre kafilesi, yaklaşık 20 gün süren ibadet programının ardından şehirlerine döndü.

Umreciler, Selimiye Meydanı'nda aileleri ve yakınları tarafından karşılandı. Toplanan vatandaşlar zaman zaman duygusal anlar yaşadı; sevinç ve manevi bir hüzün bir arada hissedildi.

Program boyunca kafile üyeleri, İslam dünyasının en mukaddes şehirleri olan Mekke ve Medine'de yoğun bir ibadet ve ziyaret programına katıldı. Kâbe'de tavaf ve sa'y ibadetlerini yerine getiren umreciler, Mescid-i Nebevi başta olmak üzere birçok kutsal mekânı ziyaret etti.

Toplu ibadetler, rehberlik hizmetleri ve düzenlenen sohbetlerle manevi atmosferin derinlemesine yaşandığı ifade edildi.

Mukadder Balıkçı, kutsal topraklarda geçirdikleri günlerin tarifsiz olduğunu belirterek, "Çok güzel ve huzur dolu bir umre geçirdik. Rabbim herkese nasip etsin. Oranın güzelliği anlatılarak değil, yaşanarak anlaşılır. Ayrılırken hüzünlendik ama sevdiklerimize kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Edirne Eski Cami İmamı ve grup hocası Hasan Cerrah ise umre sürecinin dolu dolu geçtiğini vurgulayarak, "Umrecilerimizle birlikte hem kendimiz hem de memleketimiz için dualar ettik. Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin. Gitmeyenlere de en kısa zamanda bu kutsal yolculuğu nasip etsin" dedi.

Latife Tekdemir de 20 gün boyunca yoğun bir ibadet programı gerçekleştirdiklerini belirterek, kutsal topraklardan ayrılmanın zor olduğunu ve çok duygulandığını ifade etti.

