Başkan Sami Er: Malatya’nın Geleceğini Çok Merkezli Projelerle İnşa Ediyoruz

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Dedekorkut Lokantasında düzenlenen iş insanları buluşmasında şehrin yatırım ve hizmet gündemini paylaştı. Başkan Er, Malatya’yı çok merkezli bir kent haline getirmek için yürütülen çalışmaları ayrıntılı şekilde anlattı.

Deprem sonrası toparlanma ve rezerv alan çalışmaları

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yara alan Malatya’nın hızla toparlandığını vurgulayan Başkan Er, "Bütçesi hazır, ayağı yere basan projeleri hayata geçirdik. Bunun yanında devam eden projelerimiz var. Allah’a hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Malatya’da çok büyük operasyon yapılıyor." dedi.

Er, toplu konut çalışmalarına ilişkin olarak "105 bini TOKİ ve Emlak Konut, yaklaşık 17 bini de devlet destekli olmak üzere 122 bin bağımsız bölüm yükseliyor. Şehrimizde 1200 lokasyonda şantiye var. Bütün operasyonu 3 ay içerisinde yaptık. Türkiye’nin en büyük rezerv alanı Malatya’da. Hızlı bir şekilde rezerv alanlarla ilgili çalışma yaptık ve 9 ayda binalar yükseldi" bilgisini paylaştı.

Rezerv alanlarına taziye evi ve barınma düzenlemeleri

Rezerv alanlarda konutların yükselmesiyle birlikte taziye evi projesinin de hayata geçirildiğini söyleyen Başkan Er, "TOKİ’den taziye evi istedim; 20 taziye evi yükseliyor. TOKİ Başkanımız geçen günlerde Malatya’ya gelmişti, 20 taziye evi daha istedim. Malatya’yı çadırlardan kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Spor yatırımları

Şehir genelinde spor altyapısına da ağırlık verdiklerini belirten Er, "2,5 milyar liralık spor yatırımı yapıyoruz. Bakanlıkla anlaşma yapacağız ve 1,5 milyarlık kaynak daha alacağız" dedi.

Alternatif su kaynakları projesi

Kent içme suyu ihtiyacına yönelik çalışmaları aktaran Başkan Er, "Malatya’nın yıllardır özlemini çektiği, her belediye başkanının konuştuğu alternatif su kaynağı ile ilgili bir çalışmamız olacak. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kaptaj’da su debisi 3500 litreden 2100 litreye düştü. Kısa vadede 500 litre suyu sisteme dâhil ettik. Malatya’nın geleceği için 70 Milyon Euro kaynak bulduk ve Fırat Havzasından alternatif su getiriyoruz. Projesi başladı, 3 yıl içinde alternatif suyu Malatya’ya kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Ulaşım, altyapı ve kentsel dönüşüm planları

Başkan Er, şehir içi ulaşım ve altyapı yatırımlarına dair şu bilgileri verdi: "İkizce’de ikinci viyadük projesi var, 3.5 milyar liralık kaynak aldık. İkinci viyadük ile ilgili çalışmamız sürüyor. Kışla ve İnönü caddelerinin genişliği 30 metre olacak. Bu caddeler, prestij cadde olacak ve ortasından raylı sistem geçireceğiz. Hafriyat alanı için bir çalışmamız var. Yüzüncü Yıl parkının 3 katından fazla bir alan. Bu alanın üzerini bitkisel toprakla örtüp, millet bahçesi yapmayı planlıyoruz. 35 milyarlık altyapı operasyonu yapıyoruz. Trambüs hattını İkizce’ye kadar uzatıyoruz."

Sanayi, istihdam ve işyeri projeleri

Malatya’yı çok merkezli bir kent haline getirme hedefiyle sanayi ve ticaret alanlarında da adımlar atıldığını belirten Er, "Malatya çok merkezli oluyor. Şehrimizin sanayisine de yön vermek için çalışıyoruz. 714 iş yeri yapıldı, 190 tane daha iş yeri için ihale yapıldı. 600 iş yerinin daha yapılması için de hazırlık yapılıyor. Kümelenme ile iş yerleri şehir dışına çıkacak. Gıda toptancıları ve imalatçıları da şehir dışına taşınacak. Kümelenme ile iş yerleri merdiven altından çıkıp, kurumsallaşacak. Şehir içinde üretime yönelik alan bırakmak istemiyoruz" dedi.

Başkan Er, iş insanlarıyla gerçekleştirdiği buluşmada devam eden ve planlanan projelere dair detaylı bilgi vererek, Malatya’nın kısa ve orta vadeli kalkınma hedeflerini paylaştı.

